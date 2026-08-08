Amroha News: बृजघाट से कांवड़ लेने 51 शिवभक्तों का जत्था रवाना

Amroha News: नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभासद अमित प्रजापति के नेतृत्व में 51 शिवभक्तों का जत्था बृजघाट से डाक कांवड़ लाने के लिए शनिवार को श्रद्धा व उत्साह के साथ रवाना हुआ।​ भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिनव कौशिक ने फीता काटकर व कांवड़ियों को फूल-माला पहनाकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी शिवभक्तों की मंगलमयी, सुरक्षित व सफल यात्रा की प्रार्थना की।​ जत्थे में तेजेंद्र चौधरी, अरविंद गुप्ता, पप्पू प्रजापति, सत्यम गुप्ता, बदन सिंह गौतम, जगपाल कटारिया, नीटू भाटी, प्रेम शर्मा, बॉबी शर्मा, पीयूष वर्मा, विजयवीर ठाकुर, सभासद अमित भाटी, सभासद धारा सिंह, नामित सभासद शेखर गुप्ता व राजू खड़गवंशी, अरविंद माली, कपिल, नरेंद्र, अतुल, अंकित, रामगोपाल, मोहित, रिंकू, अर्जुन, भगवत, जगदीश, सुमित, तरुण, सतीश, राजकुमार व आकाश आदि शामिल हैं।