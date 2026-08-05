Amroha News: 12 वर्षीय बालक लापता, पिता ने दर्ज कराई गुमशुदगी
Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव पूरनपुर के 12 वर्षीय बिजेन्द्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। 31 जुलाई को सुबह वह अपनी मौसी के घर जाने की बात कहकर निकला था। जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव पूरनपुर निवासी 12 वर्षीय बिजेन्द्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। गांव पूरनपुर निवासी भगीरथ पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई को सुबह करीब नौ बजे उनका 12 वर्षीय बेटा बिजेन्द्र यह कहकर घर से निकला था कि वह अपनी मौसी के घर गांव चकसूरतपुर जा रहा है। देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने मौसी से संपर्क किया। मौसी ने बताया कि वह स्वयं अमरोहा कोर्ट गई थीं और बिजेन्द्र उनके घर पहुंचा ही नहीं है।
इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। थक-हारकर पिता ने डिडौली कोतवाली में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।
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