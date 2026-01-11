पत्नी और बच्चों के सामने जज के पेशकार की हत्या, कार से खींच पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: कार और बाइक की टक्कर के बाद भड़के युवकों ने पत्नी और बच्चों के सामने जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हमलावर पीछा करते हुए संभल चौराहे तक पहुंचे। फिर बीच सड़क पर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

यूपी के अमरोहा के बंबूगढ़-जोया बाईपास पर रविवार दोपहर एक मामूली सड़क हादसे ने खौफनाक मोड़ ले लिया। कार और बाइक की टक्कर के बाद भड़के युवकों ने पत्नी और बच्चों के सामने जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हमलावर पीछा करते हुए संभल चौराहे तक पहुंचे और बीच सड़क पर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हंगामे के बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भतीजे की तहरीर पर चार लोगों को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नल निवासी राशिद हुसैन अमरोहा जिला न्यायालय में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में पेशकार के पद पर तैनात थे। रविवार दोपहर करीब दो बजे वह पत्नी रुखसार, भतीजे सलमान और तीन बच्चों के साथ कार से मुरादाबाद जिले के गांव पट्टी स्थित अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, जब उनकी कार बंबूगढ़-जोया बाईपास पर नहर की पुलिया के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रही बाइक पर सवार दो युवकों ने गलत दिशा से ओवरटेक किया। इसी दौरान बाइक और कार की टक्कर हो गई। इसके बाद राशिद हुसैन की बाइक सवार युवकों से कहासुनी और झड़प हो गई। विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उस समय मामला शांत करा दिया, जिसके बाद राशिद हुसैन कार लेकर आगे निकल गए।

लेकिन बाइक सवार युवक यहीं नहीं रुके। उन्होंने फोन कर अपने परिजनों और दोस्तों को बुला लिया और कार का पीछा करते हुए डिडौली कोतवाली क्षेत्र के संभल चौराहे तक पहुंच गए। वहां आरोपियों ने राशिद हुसैन की कार को घेरकर रोक लिया और उन्हें कार से नीचे उतारकर बीच सड़क बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और बच्चों के गिड़गिड़ाने के बावजूद आरोपी हमला करते रहे। भीड़ जुटती देख आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।