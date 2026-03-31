इश्क में सब भूल गई...देवर के प्यार में पति का गला रेता, रात भर लाश के बगल में सोती रही बीवी

अमरोहा में एक महिला ने देवर के प्यार में पति की हत्या कर दी। फिर शव के पास रातभर बच्चों को लेकर सोती रही। अगली सुबह बरामदे में पड़े शव को लेकर गुमराह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और सारा सच उगल दिया।

UP News: यूपी के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाला मामले का खुलासा हुआ है। जहां एक महिला ने देवर के प्यार में पति की हत्या कर दी। फिर शव के पास रातभर बच्चों को लेकर सोती रही। अगली सुबह बरामदे में पड़े शव को लेकर गुमराह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और सारा सच उगल दिया। पुलिस ने पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

मैं तहेरे देवर फरमान के इश्क में सब कुछ भूल गई थी। अब मुझे पति महराज की हत्या का अफसोस है। वह मुझे तलाक दे देता तो यह नौबत नहीं आती। मेरे दोनों बच्चे अब कैसे रहेंगे। पुलिस द्वारा अदालत में पेश करने ले जाते वक्त रूही ने ये बात कही। रूही ने बताया, 'उसकी सगी बहन पिपलौती कला में फरमान के भाई के घर है। जिसके चलते फरमान का मेरे घर ढक्का आना-जाना था। हम दोनों एक-दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन, परिजनों ने मेरी शादी फरमान के चचेरे भाई महराज से कर दी, जिससे मैं खुश नहीं थी। मैं तलाक लेना चाहती थी लेकिन, महराज ने नहीं दिया। जब महराज काम पर चला जाता तो फरमान अहमदाबाद से घर चला आता और दोनों साथ रहते। रूही के पेट में फरमान का गर्भ था, जिसे उसने गिरा दिया।' रूही ने कहा कि वह फरमान के इश्क में पागल हो गई थी, जिसके चलते पति के मर्डर की गलती हुई। उसे इसका अफसोस है। अब चार व दो वर्ष के बेटे का पालन-पोषण कैसे होगा।

हाथ-पैर बांधकर रेत दिया गला पुलिस के मुताबिक 28 साल के महराज दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी करीब 6 साल पहले थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ढक्का की रहने वाली रूही से हुई थी। रूही का शादी से पहले से ही अपने रिश्ते के देवर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने महराज से शादी कर दी। महराज जब भी घर आता, पत्नी के इस अवैध संबंध का विरोध करता था।

महराज इस बार ईद पर घर आया था। शनिवार रात जब वह बरामदे में सो रहा था, तब पत्नी रूही ने उसे खाने में नशीली दवा दे दी। महराज के बेसुध होते ही रूही ने अपने प्रेमी और उसके साथी को घर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पहले महराज के हाथ-पैर बांधे और फिर छुरे से उसका गला रेत दिया। विरोध करने पर उसके पेट और शरीर पर भी कई वार किए गए। रविवार सुबह जब महराज के पिता मोमीन घर पहुंचे, तो बरामदे में खून से लथपथ लाश देख उनके होश उड़ गए। उस वक्त भी रूही बगल की चारपाई पर चादर तानकर सो रही थी।