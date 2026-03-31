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इश्क में सब भूल गई...देवर के प्यार में पति का गला रेता, रात भर लाश के बगल में सोती रही बीवी

Mar 31, 2026 12:21 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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अमरोहा में एक महिला ने देवर के प्यार में पति की हत्या कर दी। फिर शव के पास रातभर बच्चों को लेकर सोती रही। अगली सुबह बरामदे में पड़े शव को लेकर गुमराह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और सारा सच उगल दिया।

इश्क में सब भूल गई...देवर के प्यार में पति का गला रेता, रात भर लाश के बगल में सोती रही बीवी

UP News: यूपी के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाला मामले का खुलासा हुआ है। जहां एक महिला ने देवर के प्यार में पति की हत्या कर दी। फिर शव के पास रातभर बच्चों को लेकर सोती रही। अगली सुबह बरामदे में पड़े शव को लेकर गुमराह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और सारा सच उगल दिया। पुलिस ने पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

मैं तहेरे देवर फरमान के इश्क में सब कुछ भूल गई थी। अब मुझे पति महराज की हत्या का अफसोस है। वह मुझे तलाक दे देता तो यह नौबत नहीं आती। मेरे दोनों बच्चे अब कैसे रहेंगे। पुलिस द्वारा अदालत में पेश करने ले जाते वक्त रूही ने ये बात कही। रूही ने बताया, 'उसकी सगी बहन पिपलौती कला में फरमान के भाई के घर है। जिसके चलते फरमान का मेरे घर ढक्का आना-जाना था। हम दोनों एक-दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन, परिजनों ने मेरी शादी फरमान के चचेरे भाई महराज से कर दी, जिससे मैं खुश नहीं थी। मैं तलाक लेना चाहती थी लेकिन, महराज ने नहीं दिया। जब महराज काम पर चला जाता तो फरमान अहमदाबाद से घर चला आता और दोनों साथ रहते। रूही के पेट में फरमान का गर्भ था, जिसे उसने गिरा दिया।' रूही ने कहा कि वह फरमान के इश्क में पागल हो गई थी, जिसके चलते पति के मर्डर की गलती हुई। उसे इसका अफसोस है। अब चार व दो वर्ष के बेटे का पालन-पोषण कैसे होगा।

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हाथ-पैर बांधकर रेत दिया गला

पुलिस के मुताबिक 28 साल के महराज दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी करीब 6 साल पहले थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ढक्का की रहने वाली रूही से हुई थी। रूही का शादी से पहले से ही अपने रिश्ते के देवर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने महराज से शादी कर दी। महराज जब भी घर आता, पत्नी के इस अवैध संबंध का विरोध करता था।

महराज इस बार ईद पर घर आया था। शनिवार रात जब वह बरामदे में सो रहा था, तब पत्नी रूही ने उसे खाने में नशीली दवा दे दी। महराज के बेसुध होते ही रूही ने अपने प्रेमी और उसके साथी को घर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पहले महराज के हाथ-पैर बांधे और फिर छुरे से उसका गला रेत दिया। विरोध करने पर उसके पेट और शरीर पर भी कई वार किए गए। रविवार सुबह जब महराज के पिता मोमीन घर पहुंचे, तो बरामदे में खून से लथपथ लाश देख उनके होश उड़ गए। उस वक्त भी रूही बगल की चारपाई पर चादर तानकर सो रही थी।

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खुद के बयानों में उलझी रूही

शुरुआत में रूही ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ी कि किसी ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया था। लेकिन घटना के वक्त भी आराम से सोते पाए जाने पर शक की सुई उसकी ओर घूम गई। कड़ाई से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने रूही, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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