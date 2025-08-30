amrapali exp panic on information of terrorist every corner searched 2 taken down on suspicion आम्रपाली Exp में आतंकी की सूचना पर हड़कंप, कोने-कोने की तलाशी, शक में 2 को उतारा; जानें फिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsamrapali exp panic on information of terrorist every corner searched 2 taken down on suspicion

आम्रपाली Exp में आतंकी की सूचना पर हड़कंप, कोने-कोने की तलाशी, शक में 2 को उतारा; जानें फिर

किसी महिला यात्री ने रेल मदद के नंबर पर एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना दी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। टीम ने पूरे ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ट्रेन से उतारे गए दोनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई। उनमें से एक ने खुद को अग्निवीर बताया।

Ajay Singh संवाददाता, बस्तीSat, 30 Aug 2025 05:50 PM
share Share
Follow Us on
आम्रपाली Exp में आतंकी की सूचना पर हड़कंप, कोने-कोने की तलाशी, शक में 2 को उतारा; जानें फिर

एक यात्री की सूचना पर आम्रपाली एक्सप्रेस में आतंकी गतिविधि की आशंका को लेकर हड़कंप मच गया। ट्रेन को तुरंत बस्ती स्टेशन पर रोककर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान, दो व्यक्तियों को शक के आधार पर ट्रेन से उतारा गया। ट्रेन लगभग 32 मिनट की देरी के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। ट्रेन से उतारे गए दोनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई। उनमें से एक ने खुद को अग्निवीर बताया है। दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार एक महिला यात्री ने रेल मदद के नंबर पर ट्रेन में एक संदिग्ध व्यक्ति के यात्रा करने के बारे में सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई। टीम ने पूरे ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। महिला यात्री ने शिकायत में बताया था कि वह कटिहार से गोरखपुर तक की यात्रा कर रही है।

ये भी पढ़ें:ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर में कैसे बचाएगा कवच? NER ने शुरू कराई ट्रेनिंग

उसने शक जाहिर किया था ट्रेन में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं जिन पर उसे शक है। उसका कहना था कि इनमें से एक व्यक्ति का चेहरा बिहार पुलिस द्वारा जारी आतंकवादियों में से एक के स्केच से मिलता है। महिला यात्री ने कहा कि वह इस मामले की खोजबीन करवाना चाहती है। इसके बाद महिला से फोटो और विवरण मांगा गया। यह सूचना ऑन ड्यूटी एस्कॉर्ट पार्टी, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बस्ती, राजकीय रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम गोरखपुर को जानकारी दी गई।

ये भी पढ़ें:सातवीं बार बढ़ी आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति, चर्चा में क्यों हैं ये IAS अफसर?

जीआरपी बस्ती और रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बस्ती ने ट्रेन की तलाशी ली और संदेह के आधार पर दो व्यक्तियों को ट्रेन से उतार लिया। दोनों में से एक खुद को लगातार अग्निवीर बताता रहा। दूसरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि उसके पास से अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से गहन पूछताछ कर रही हैं और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। आम्रपाली एक्सप्रेस बिहार के कटिहार से पंजाब के अमृतसर तक चलती है।

UP Top News Up Latest News Up News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |