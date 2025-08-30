आम्रपाली Exp में आतंकी की सूचना पर हड़कंप, कोने-कोने की तलाशी, शक में 2 को उतारा; जानें फिर

किसी महिला यात्री ने रेल मदद के नंबर पर एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना दी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। टीम ने पूरे ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ट्रेन से उतारे गए दोनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई। उनमें से एक ने खुद को अग्निवीर बताया।

एक यात्री की सूचना पर आम्रपाली एक्सप्रेस में आतंकी गतिविधि की आशंका को लेकर हड़कंप मच गया। ट्रेन को तुरंत बस्ती स्टेशन पर रोककर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान, दो व्यक्तियों को शक के आधार पर ट्रेन से उतारा गया। ट्रेन लगभग 32 मिनट की देरी के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। ट्रेन से उतारे गए दोनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई। उनमें से एक ने खुद को अग्निवीर बताया है। दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार एक महिला यात्री ने रेल मदद के नंबर पर ट्रेन में एक संदिग्ध व्यक्ति के यात्रा करने के बारे में सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई। टीम ने पूरे ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। महिला यात्री ने शिकायत में बताया था कि वह कटिहार से गोरखपुर तक की यात्रा कर रही है।

उसने शक जाहिर किया था ट्रेन में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं जिन पर उसे शक है। उसका कहना था कि इनमें से एक व्यक्ति का चेहरा बिहार पुलिस द्वारा जारी आतंकवादियों में से एक के स्केच से मिलता है। महिला यात्री ने कहा कि वह इस मामले की खोजबीन करवाना चाहती है। इसके बाद महिला से फोटो और विवरण मांगा गया। यह सूचना ऑन ड्यूटी एस्कॉर्ट पार्टी, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बस्ती, राजकीय रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम गोरखपुर को जानकारी दी गई।