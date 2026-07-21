सपा नेता के मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, महिलाएं हुईं बेहोश
सहारनपुर स्थित सपा नेता के मीट प्लांट में अचानक से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसके कारण वहां काम कर रहे मजदूरों का दम घुट गया। गैस रिसाव की खबर से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। कई महिलाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर स्थित मीट प्लांट में अचानक से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। जिसके चलते फैक्ट्री में मौजूद दर्जनों कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा शामिल थीं। कुछ महिलाएं गैस के रिसाव से बेहोश तक हो गईं। घटना की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस-प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। मीट प्लांट सपा नेता का बताया जा रहा है।
थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के हरोड़ा गांव में बसपा के पूर्व सांसद और अब सपा नेता फजर्लुरहमान का एएलएम मीट प्लांट है। रोज की तरह मजदूर यहां काम कर रहे थे। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मंगलवार दोपहर अचानक से मीट प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। यहां काम कर रहे मजदूरों को घुटन महसूस हुई। देखते ही देखते महिला मजदूर बेहोश हो गईं। जब अमोनिया गैस के रिसाव का पहा लगा तो फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में बेहोश हुई महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 18 कर्मचारियों की हालत खराब होने की सूचना है। सभी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना जब पुलिस-प्रशासन को मिली तो वह भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। फिलहाल अफसर गैस रिसाव के कारणों की जांच करने में जुटे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।