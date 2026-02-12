मुजफ्फरनगर में 50000 का इनामी अमजद ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल

संक्षेप: मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वेस्ट यूपी और दिल्ली-एनसीआर में आतंक का पर्याय बन चुके 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। फायरिंग में दारोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एनकाउंटर में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमजद मारा गया है। अमजद पर लूट, हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे। बदमाशों की गोलियां एसपी देहात की गाड़ी और पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगीं। इससे दारोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं। घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञानी रोड पर हुई है। बदमाश के पास से कारबाइन और पिस्टल बरामद हुई है। यूपी के विभिन्न जिलों के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पुलिस को भी अमजद की तलाश थी।

पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी अमजद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस इलाके से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। जैसे ही बाइक सवार संदिग्ध बदमाश पुलिस के पास पहुंचे, टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने भागने के बजाय पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

एसपी की गाड़ी पर लगीं गोलियां, बाल-बाल बचे अधिकारी जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग में एसपी देहात आदित्य बंसल की गाड़ी पर गोलियां लगीं। गनीमत रही कि गोली खिड़की और बॉडी पर लगी, जिससे अधिकारी सुरक्षित रहे। वहीं, कुछ गोलियां पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगीं। इस मुठभेड़ में दारोगा संदीप और सिपाही असफाक घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बरामद हुई घातक कारबाइन और पिस्टल पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमजद को कई गोलियां लगीं और वह वहीं ढेर हो गया। हालांकि, उसका एक शातिर साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, एक घातक कारबाइन और एक पिस्टल बरामद की है। अमजद यूपी के साथ ही पड़ोसी राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा में भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।