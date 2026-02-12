Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAmjad carrying a reward of Rs 1 lakh, killed in Muzaffarnagar; Inspector and constable injured in indiscriminate firing
मुजफ्फरनगर में 50000 का इनामी अमजद ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल

मुजफ्फरनगर में 50000 का इनामी अमजद ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल

संक्षेप:

मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वेस्ट यूपी और दिल्ली-एनसीआर में आतंक का पर्याय बन चुके 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। फायरिंग में दारोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं।

Feb 12, 2026 08:20 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एनकाउंटर में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमजद मारा गया है। अमजद पर लूट, हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे। बदमाशों की गोलियां एसपी देहात की गाड़ी और पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगीं। इससे दारोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं। घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञानी रोड पर हुई है। बदमाश के पास से कारबाइन और पिस्टल बरामद हुई है। यूपी के विभिन्न जिलों के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पुलिस को भी अमजद की तलाश थी।

पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी अमजद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस इलाके से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। जैसे ही बाइक सवार संदिग्ध बदमाश पुलिस के पास पहुंचे, टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने भागने के बजाय पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर को हाईकोर्ट से राहत, केस के ट्रायल पर रोक

एसपी की गाड़ी पर लगीं गोलियां, बाल-बाल बचे अधिकारी

जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग में एसपी देहात आदित्य बंसल की गाड़ी पर गोलियां लगीं। गनीमत रही कि गोली खिड़की और बॉडी पर लगी, जिससे अधिकारी सुरक्षित रहे। वहीं, कुछ गोलियां पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगीं। इस मुठभेड़ में दारोगा संदीप और सिपाही असफाक घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें:‘एक बार घटना, दो बार संयोग, तीन बार दुश्मन की कार्रवाई’, पुलिस पर हाईकोर्ट सख्त

बरामद हुई घातक कारबाइन और पिस्टल

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमजद को कई गोलियां लगीं और वह वहीं ढेर हो गया। हालांकि, उसका एक शातिर साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, एक घातक कारबाइन और एक पिस्टल बरामद की है। अमजद यूपी के साथ ही पड़ोसी राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा में भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।

ये भी पढ़ें:महिला बैंककर्मियों की लड़ाई ‘ठाकुर’ और ‘ब्राह्मण’ पर आई; एक दूसरे पर वीडियो वार

40 मुकदमों का 'काला इतिहास'

मारा गया बदमाश अमजद अंतरराज्यीय गिरोह का सक्रिय सदस्य था। उस पर लूट और डकैती के दर्जनों केस दर्ज थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अमजद का मारा जाना अपराध जगत के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल, फरार बदमाश की तलाश में जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिले की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और जल्द ही दूसरे बदमाश की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
UP Police Encounter Muzaffarnagar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;