पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक, जेल में अचानक बिगड़ी तबीयत

संक्षेप: देवरिया जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में लाए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की हालत गंभीर हो गई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। अमिताभ ठाकुर की हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उन्हें मंगलवार रात में 1:57 मिनट पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वह देवरिया मेडिकल कॉलेज से रेफर किए गए थे। उन्हें सीने में दर्द, सांस फूलने की समस्या हो रही थी। शरीर से पसीना निकल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ईसीजी रिपोर्ट में सामने आई दिक्कत मंगलवार रात में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सीनियर चिकित्सक उनके इलाज में जुट गए। उनका ईसीजी किया गया। ईसीजी रिपोर्ट में कुछ असमानता मिली है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम की अगुआई मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. राज किशोर सिंह कर रहे हैं। डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने बताया कि ईसीजी में दिल के बाएं तरफ के हिस्से में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। इसके अलावा वह दमा के भी मरीज हैं। वह इनहेलर का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2012 से दिल का इलाज उनका चल रहा है। उनके मुताबिक मरीज ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उन्होंने दिल की दवाएं का सेवन बंद कर दिया। इस वजह से यह दिक्कत हुई है ।