Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAmitabh Thakur's condition is critical admitted to ICU at BRD Medical College. His health suddenly deteriorated in jail
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक, जेल में अचानक बिगड़ी तबीयत

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक, जेल में अचानक बिगड़ी तबीयत

संक्षेप:

देवरिया जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में लाए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की हालत गंभीर हो गई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

Jan 07, 2026 11:27 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। अमिताभ ठाकुर की हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उन्हें मंगलवार रात में 1:57 मिनट पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वह देवरिया मेडिकल कॉलेज से रेफर किए गए थे। उन्हें सीने में दर्द, सांस फूलने की समस्या हो रही थी। शरीर से पसीना निकल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईसीजी रिपोर्ट में सामने आई दिक्कत

मंगलवार रात में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सीनियर चिकित्सक उनके इलाज में जुट गए। उनका ईसीजी किया गया। ईसीजी रिपोर्ट में कुछ असमानता मिली है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम की अगुआई मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. राज किशोर सिंह कर रहे हैं। डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने बताया कि ईसीजी में दिल के बाएं तरफ के हिस्से में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। इसके अलावा वह दमा के भी मरीज हैं। वह इनहेलर का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2012 से दिल का इलाज उनका चल रहा है। उनके मुताबिक मरीज ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उन्होंने दिल की दवाएं का सेवन बंद कर दिया। इस वजह से यह दिक्कत हुई है ।

ये भी पढ़ें:अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

आज किया जाएगा ईको

डॉ. राजकिशोर ने बताया कि मंगलवार रात में 2:00 बजे उनके साथ डॉक्टर अंकुर पोद्दार, डॉक्टर नीरज चौधरी, डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर किसलय मिश्रा इलाज में शामिल रहे। आज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष भी उनका इलाज करेंगे। ईको भी होगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे के इलाज का फैसला किया जाएगा।