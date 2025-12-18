Hindustan Hindi News
Amitabh Thakur brought from Deoria jail to Varanasi, kept in Central Jail
देवरिया जेल से वाराणसी लाए गए अमिताभ ठाकुर, केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखे गए

संक्षेप:

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल से वाराणसी लाए गए। अमिताभ केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखे गए हैं। शुक्रवार को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Dec 18, 2025 10:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से गुरुवार शाम 6:30 बजे कड़ी सुरक्षा में वाराणसी के केंद्रीय कारागार लाया गया। अमिताभ ठाकुर को केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखा गया है। इसमें अन्य कैदियों से संपर्क नहीं हो पता। बैरक के बाहर सुरक्षा के लिए बंदीरक्षक तैनात रहते हैं। एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि चौक थाने में हियुवा नेता एवं वीडीए बोर्ड के सदस्य अम्बरीष सिंह ‘भोला’ की ओर से बीते 8 दिसंबर को केस दर्ज कराया था। इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को वारंट (बी) के तहत शुक्रवार को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।

हिन्दू युवा वाहिनी नेता बड़ी पियरी निवासी अम्बरीष सिंह ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा।

मामले में चौक पुलिस ने देवरिया की कोर्ट में वारंट (बी) के तहत अर्जी दी थी। जिसपर अदालत ने अमिताभ ठाकुर को पेशी के लिए वाराणसी ले जाने की अनुमति दी। चौक पुलिस देवरिया जेल से कड़ी सुरक्षा में अमिताभ ठाकुर को वाराणसी ले आई। उन्हें केंद्रीय कारागार में रखा गया है। शुक्रवार को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उन्हें देवरिया जेल पहुंचाया जाएगा।

दीप नरायन पांडेय
