देवरिया जेल से वाराणसी लाए गए अमिताभ ठाकुर, केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखे गए

संक्षेप: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल से वाराणसी लाए गए। अमिताभ केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखे गए हैं। शुक्रवार को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।

आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से गुरुवार शाम 6:30 बजे कड़ी सुरक्षा में वाराणसी के केंद्रीय कारागार लाया गया। अमिताभ ठाकुर को केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखा गया है। इसमें अन्य कैदियों से संपर्क नहीं हो पता। बैरक के बाहर सुरक्षा के लिए बंदीरक्षक तैनात रहते हैं। एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि चौक थाने में हियुवा नेता एवं वीडीए बोर्ड के सदस्य अम्बरीष सिंह ‘भोला’ की ओर से बीते 8 दिसंबर को केस दर्ज कराया था। इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को वारंट (बी) के तहत शुक्रवार को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।

हिन्दू युवा वाहिनी नेता बड़ी पियरी निवासी अम्बरीष सिंह ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा।