अमित शाह परखेंगे मिशन-2027 की तैयारी, यूपी भाजपा कार्य समिति के साथ बनाएंगे रणनीति

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गृहमंत्री अमित शाह भाजपा कार्यसमिति के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। 30 अक्टूबर को उनकी लखनऊ में बैठक आयोजित है। बैठक में सांगठनिक कमजोरियां दूर करने पर मंथन भी होगा।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी बैठक इसी हफ्ते 30 अक्टूबर को लखनऊ में होने जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वह यूपी भाजपा कार्य समिति के साथ मिशन 2027 के लिए रणनीति बनाएंगे। बैठक का जायजा रविवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लिया। हालांकि अभी कार्य समिति का गठन नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले उसका गठन कर लिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से संगठन की थाह ली जाएगी। बूथ से लेकर जिस भी सांगठनिक स्तर पर कमज़ोरियां होगी, उनपर चर्चा के बाद उन्हें दुरुस्त करने का प्लान तैयार किया जाएगा। पार्टी ने बैठक के संबंध में आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है लेकिन चुनाव के पहले यह बैठक पार्टी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे तमाम नाकारात्मक नरैटिव की धार कुंद करने को लेकर भाजपा कार्यसमिति में पुख्ता रणनीति का भी खाका तैयार करेगी।

पार्टी प्रदेश संगठन की तैयारियों, क्षेत्रवार चुनौतियों और बूथ स्तर पर सक्रियता को लेकर नेतृत्व की प्राथमिकताएं सामने आ सकती हैं। भाजपा के लिए चुनौती संगठनात्मक गतिविधियों को चुनावी नतीजों में बदलने की है। ऐसे में कमजोर क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को साथ रखने और स्थानीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी मंथन होगा।

कार्यसमिति से पहले 29 अक्तूबर को भी प्रदेश पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें अगले दिन यानि 30 अक्तूबर को होने वाली कार्यसमिति की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह के अलावा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, चारों सह प्रभारी और प्रदेश संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे।

भाजपा 2014 से अब तक के चुनावी नतीजों का बूथवार विश्लेषण करेगी वहीं, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बूथ स्तर पर जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने अयोध्या में जनप्रतिनिधियों को वर्ष 2014 से अब तक हुए चुनावों के नतीजों का बूथवार विश्लेषण करने का निर्देश दिया है। इसके तहत उन बूथों पर खास फोकस रहेगा, जहां पहले भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन बाद के चुनावों में मत प्रतिशत घटा या पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।