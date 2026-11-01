अयोध्या के दीपोत्सव में पहली बार आएंगे अमित शाह! संभावति दौरे के चलते रामनगरी में तैयारी तेज

अयोध्या के 10वें दीपोत्सव में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन ने राम की पैड़ी, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर और साकेत महाविद्यालय समेत प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों ने वीवीआईपी रूट का निरीक्षण किया है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पूरे मार्ग को सुरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। संभावित दौरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है।

500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी राम की पैड़ी और सरयू तट से सटे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी है। आयोजन क्षेत्र में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की कवायद चल रही है। यातायात, पार्किंग और जनसुविधाओं के लिए भी विशेष योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, गृहमंत्री के कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद सुरक्षा और आयोजन की अंतिम रूपरेखा जारी की जाएगी।