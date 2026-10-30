अखिलेश बाबू...यूपी में सरकार बनाने का सपना भूल जाइए; शाह ने क्यों दिलाई मुलायम की याद

अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक खत्म करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 500 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में रामलला का मंदिर नहीं बनने दिया गया। पहले की सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय विरोधियों ने खून की नदियां बहने की आशंका जताई थी, लेकिन एक कंकड़ तक नहीं चला। उन्होंने तीन तलाक खत्म किए जाने को भी सरकार का बड़ा फैसला बताया।

योगी सरकार की गिनाईं उपलब्धियां

योगी सरकार की कानून-व्यवस्था की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर शासन के जरिए उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी के बावजूद भाजपा ने 40 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई। शाह ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उनकी मेहनत से भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 73 और विधानसभा चुनाव में 312 सीटें हासिल की थीं। उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद को राजनीति की तीन बड़ी बुराइयां बताते हुए कहा कि 2014 से 2026 के बीच मोदी सरकार ने इन्हें दूर करने का काम किया है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि यदि राहुल गांधी का यही राजनीतिक रवैया रहा तो कांग्रेस अगले 30 साल तक भी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगले 30 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी।