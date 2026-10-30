यूपी में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार, अमित शाह ने कहा- योगी ने माफिया का सफाया कर दिया
गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में कहा कि यूपी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की खूब तारीफ भी की।
गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत की हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सुधरी कानून-व्यवस्था की जमकर सराहना की। कहा कि योगी जी ने प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है। कठोर और पारदर्शी शासन का परिचय देते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो सख्त कदम उठाए हैं, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश विकास और सुरक्षा के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अमित शाह ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि अभी चुनावी तैयारी ढीली करने का समय नहीं है। तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प लेकर मैदान में उतरना होगा। उन्होंने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं से विजय के संकल्प के साथ मुट्ठी भींचकर पूरी एकजुटता से चुनाव में जुटने की अपील की। उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम के दौरान फेसबुक लाइव न करने का भी विशेष अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 10 सालों में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। लूट की घटनाओं में 74% कमी आई है। डकैती में 80% दंगों में 70% और रंगदारी में 60% की गिरावट आई है। योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा तो इनवेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट आया तो इससे रोजगार आया और फिर पलायन रुका है।
अखिलेश पर निशाना और रामभक्तों पर गोली का जिक्र
सपा प्रमुख पर सीधा हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने 30 अक्टूबर की तारीख को ऐतिहासिक बताते हुए वर्ष 1990 में अयोध्या में कारसेवकों और रामभक्तों पर हुई पुलिस फायरिंग की घटना का जिक्र किया। अखिलेश यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता अब पहचान चुकी है।
राम मंदिर, धारा 370 के साथ तीन तलाक का उल्लेख
अमित शाह ने केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि करीब 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करने का भी उल्लेख किया। कहा कि अनुच्छेद 370 हटते वक्त विरोधियों ने खून की नदियां बहने का डर दिखाया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यह ऐतिहासिक फैसला लागू हुआ।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।