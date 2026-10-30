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मोदी चौथी बार भी पीएम बनेंगे; अमित शाह का ऐलान, यूपी में भाजपा वालों से एक आह्वान

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Amit Shah PM Modi: गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में चौथी बार भाजपा व एनडीए सरकार के पीएम बनेंगे। शाह ने लखनऊ में यूपी बीजेपी की बैठक से यह संदेश दिया है कि मोदी कहीं नहीं जा रहे।

Amit Shah Yogi at UP BJP Meeting in Lucknow
यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की लखनऊ में आयोजित बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी।

Amit Shah PM Modi: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ताकतवर पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद चौथी बार भी देश के पीएम बनेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा की नवगठित प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक में शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में लखनऊ से देश को एक तरह से संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं और आगे भी सरकार का नेतृत्व उनके ही पास होगा। 76 साल के हो चुके पीएम मोदी के बाद भाजपा से प्रधानंत्री कौन को लेकर अटकलों के मद्देनजर अमित शाह का यह बयान काफी महत्वपूर्ण और इच्छुक लोगों की जिज्ञासा शांत करने वाला दो टूक मैसेज है।

अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया- ‘जमीन पर काम करिए। मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आप लोग ऐसे ही डटे रहे तो चौथी बार भी बनेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।’ अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव, सारी नाराजगी भूलकर 2027 के यूपी चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अंगद के पांव की तरह अडिग है, उसे कोई नहीं हिला सकता। उन्होंने दावा किया कि यूपी में अगले 30 साल तक भाजपा सरकार रहने वाली है और इसका श्रेय देवतुल्य मतदाताओं का है। शाह ने कहा कि मतदाता यदि फिर से सरकार बनाने का मौका देंगे, तो हम उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करेंगे।

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अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की तारीफ की और कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया और भ्रष्टाचार से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि आज यूपी देश का इन्वेस्टर हब बन गया है, जहां 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है और इसमें 15 लाख करोड़ का काम जमीन पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 10 सालों में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। लूट की वारदातों में 74 फीसदी, डकैती में 80 फीसदी, दंगों में 70 फीसदी और रंगदारी के केस में 60 फीसदी की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि योगी ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा तो निवेश आया और इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार आया और फिर पलायन रुका।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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