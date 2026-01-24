परिवारवादी पार्टियां विकास नहीं कर सकतीं, चुनावी मोड में अमित शाह; प्रेरणा स्थल से विपक्ष पर गरजे

संक्षेप: अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। यहां डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हुआ जिसमें ब्रह्मोस बनी। अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। यहां कानून का राज स्थापित हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश दिवस 2026 समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में प्रेरणा स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 2014 से लगातार भाजपा का साथ दिया अगला साल चुनावी साल है एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएं। अमित शाह पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमले बोले। विपक्ष पर गरजते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा जैसी परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। यह काम केवल भाजपा ही कर सकती है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। यहां डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हुआ जिसमें ब्रह्मोस बनी। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। यहां कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सरदार पटेल के नाम पर सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ हुआ। इसकी डिटेल प्लानिंग की गई है। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगार से युक्त हो और उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में रोजगार प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इसे कांग्रेस और सपा ने बीमारू राज्य बनाकर रखा था। 62 लाख गरीबों को घर मिला और पूरा देश जिस क्षण की राह देख रहा था आज उसी अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनाने का काम भी पूरा हो चुका है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं हर उत्तर प्रदेशवासी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में यह भारत की आत्मा है। यह भारत की विकास का इंजन भी बनने जा रहा है।