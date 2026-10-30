अमित शाह लखनऊ पहुंचे, यूपी बीजेपी की नवगठित प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक शुरू
यूपी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए भाजपा की सबसे बड़ी बैठक लखनऊ में शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में पहुंचे हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे शाह सबसे पहले यूपी भाजपा की नई कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। शाह को एयरपोर्ट पर लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान बारिश के बीच ही तमाम अन्य नेताओं और आला अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा रहा।
यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में शुरू हुई कार्यसमिति की बैठक के साथ ही भाजपा अपने चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। बैठक में यूपी के सांसद-विधायकों समेत करीब तीन हजार से ज्यादा पदाधिकारी जुटे हैं। पंकज चौधरी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाती है, उसे जमीन पर उतारने का काम बूथ स्तर के कार्यकर्ता करते हैं। भाजपा की असली पूंजी उसके कार्यकर्ता हैं। बूथ मजबूत करते हुए हमें हर वर्ग तक पहुंचना है। किसी को छोड़ना नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटना है। कहा कि 2017 से पहले यूपी अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। आज मोदी और योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदली है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।