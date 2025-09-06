Amit Shah called SP MP Rajiv Rai and wished him on his birthday, he had defeated op Rajbhar s son ओपी राजभर के बेटे को हराने वाले सपा सांसद को अमित शाह का फोन, क्या हुई बात?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ओपी राजभर के बेटे को हराने वाले सपा सांसद को अमित शाह का फोन, क्या हुई बात?

गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को शनिवार को फोन किया। राजीव राय घोसी सीट से सांसद हैं। उन्होंने सुभासपा प्रमुख और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराकर सांसदी का चुनाव जीता था।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 05:02 PM
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह ने फोन किया। राजीव राय यूपी की घोसी सीट से सांसद हैं। उन्होंने यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराकर घोसी की सीट जीती थी। घोसी राजभर बहुल सीट मानी जाती है। भाजपा के साथ गठबंधन के बाद भी ओपी राजभर अपने बेटे की यह सीट नहीं बचा सके थे। अमित शाह ने राजीव राय को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया था। अमित शाह का फोन आना कई चर्चाओं को जन्म दे गया है। इन दिनों ओपी राजभर को लेकर भाजपा के कुछ नेताओं और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने मोर्चा खोला हुआ है। घोसी से ही भाजपा के सांसद रहे हरिनारायण राजभर ने तो शनिवार को ओपी राजभर और उनके बेटे को बदतमीज तक कह दिया।

अमित शाह से राजीव राय की हालांकि बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई। शाह ने जन्मदिन की बधाई दी तो राजीव राय ने धन्यवाद दिया और दिल्ली आने पर उनसे मिलने की बात कही। शाह ने राजीव राय को बधाई देते हुए पूछा कि कितने साल के हो गए। राजीव राय ने बताया ऑफिशियल 56 साल को हो गया हूं, वैसे अभी 53 साल का ही हूं।

राजीव राय के अनुसार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फोन करके जन्मदिन की बधाई दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का भी फोन उनके पास आया है। अमित शाह के फोन को लेकर राजीव राय ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। हर साल वे फोन करके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। ये हमारे राजनीतिक संस्कार हैं। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं।

राजीव राय ने यह भी कहा कि बधाई देने वाले सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा कहता हूं जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जो भी वादे थे वे पूरे किए, कुछ बाकी हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि 2027 में हमारी सरकारी बनी तो ऐतिहासिक काम होगा। राजीव राय की गिनती अखिलेश के करीबियों में होती है। राजीव राय ने बॉल्सब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि ली है। दुबई और बेंगलुरू में राजीव राय के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं।

