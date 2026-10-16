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सांप कांड में रविता-प्रेमी को फांसी मिलने पर बोलीं अमित की मां- कोर्ट से ही उम्मीद थी

By sandeep
मेरठ
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मेरठ के चर्चित सांप कांड में अमित कश्यप की हत्या के दोषी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ माना। फैसले से अमित के परिजन संतुष्ट हैं। मां मुनेश और भाई संदीप ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

Death penalty for Ravita and her lover Amardeep in the Meerut snake incident
मेरठ सांप कांड में रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी

मेरठ, हिन्दुस्तान: जिले के चर्चित सांप कांड में अमित कश्यप की हत्या की दोषी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस खौफनाक वारदात में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या को मौत दिखाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया था। अदालत ने उसे 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' माना है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अमित के परिजनों ने राहत की सांस ली है। अमित की मां मुनेश ने कहा कि हमें कोर्ट से यही उम्मीद थी। अदालत ने अमरदीप और रविता को फांसी की सजा सुनाई है। वह न्यायालय के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल अदालत से उम्मीद थी कि उनके बेटे के हत्यारों को सबसे बड़ा दंड मिले। अदालत के फैसले से उन्हें संतोष मिला है।

वहीं, अमित के छोटे भाई संदीप ने भी फैसले पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए उचित दंड दिया है। परिजनों ने कहा कि अमित की हत्या से परिवार को जो दुख पहुंचा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हालांकि, अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिलने का एहसास हुआ है।

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क्या था पूरा मामला?

​यह सनसनीखेज घटना 17 अप्रैल 2025 की रात की है। रविता के अपने प्रेमी अमरदीप के साथ अवैध संबंध थे। अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी पति अमित कश्यप को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर एक खूनी साजिश रची। पहले रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित कश्यप की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को एक दुर्घटना या सर्पदंश (सांप के काटने से मौत) का रूप देने के लिए कमरे में एक सांप लाकर छोड़ दिया गया, ताकि सबको लगे कि अमित की मौत सांप के डसने से हुई है।

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सपेरों के खुलासे से खुला राज

​घटना के बाद जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो मेडिकल रिपोर्ट ने आरोपियों के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि अमित कश्यप की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। पुलिस ने सपेरों से पूछताछ की, तो उन्होंने एक और चौंकानी वाला खुलासा किया। सपेरों ने बताया कि जिस सांप को बिस्तर पर छोड़ा गया था, उसके दांत ही नहीं थे।

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