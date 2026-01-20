Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAmin killed mother wife and two children then committed suicide in saharanpur
यूपी में अमीन ने मां-बीवी व दो बच्चों की हत्या करने के बाद की खुदकुशी, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

यूपी में अमीन ने मां-बीवी व दो बच्चों की हत्या करने के बाद की खुदकुशी, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

संक्षेप:

सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां सरसावा में एक तहसीलकर्मी अमीन ने अपनी मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों को गोली मारकर खुद को खत्म कर लिया। इस वारदात से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई।

Jan 20, 2026 09:32 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां नकुड़ तहसील में अमीन पद पर तैनात के सरसावा थाना क्षेत्र के रहने वाले अशोक ने अपनी मां, पत्नी और दो बच्चों को गोली मार दी, इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना में कक्षा नौ और दसवीं में पढ़ने वाले दो बच्चों समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि अशोक की नियुक्ति पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर हुई थी। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है। आत्महत्या और हत्याकांड के कारणों को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

एटा में एक ही परिवारों के चार लोगों की हत्या

इस घटना से ठीक एक दिन पहले यानि सोमवार को एटा जिले के कोतवाली नगर इलाके में तीन महिलाओं सहित एक ही परिवार के चार सदस्यों की उनके घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि घटना का पता करीब दो बजे उस समय चला जब देवांश नाम का बच्चा स्कूल से घर लौटा और उसने घर में सन्नाटा पसरा देखा।

पुलिस के मुताबिक, ठंड के बावजूद ऊपर के कमरे में छत का पंखा चल रहा था और उसी कमरे में लड़के ने शव देखे और शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसी घर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान डॉ. गंगा सिंह (70), उनकी पत्नी श्यामा देवी (65), उनकी पोती ज्योति (23) और बहू रत्ना देवी (43) के रूप में हुई है। डॉ. सिंह का शव भूतल पर एक पलंग के ऊपर मिला, रत्ना देवी का शव पहली मंजिल पर पलंग के ऊपर मिला जबकि ज्योति और श्यामा देवी के शव फर्श पर पड़े मिले।

Saharanpur Saharanpur News Saharanpur Latest News अन्य..
