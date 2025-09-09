amidst the troubles of floods a baby s laughter echoed in the relief camp adm arrived with a baby kit named baby bahadur बाढ़ की मुसीबतों के बीच रिलीफ कैंप में गूंजी किलकारी, बेबी किट ले आए ADM; नाम रखा बहादुर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शाहजहांपुर के बाढ़ राहत शिविर में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। राहत शिविर में बच्चे की जन्म की सूचना मिली तो एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार न्यू बार्न बेबी किट लेकर पहुंचे। उन्होंने शिविर में पहुंचकर प्रसूता और नवजात के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया।

Ajay Singh विशाल आनंद, शाहजहांपुरTue, 9 Sep 2025 11:38 AM
Delivery in flood relief camp: उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। इस बीच गर्रा नदी में आई बाढ़ के बीच शाहजहांपुर के सुभाषनगर में बने बाढ़ राहत शिविर में रविवार की शाम किलकारी गूंजी तो मुसीबतों के बीच चेहरों पर मुस्कान आ गई। यहां राहत शिविर में एक महिला ने रविवार शाम को पुत्र को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। राहत शिविर में बच्चे की जन्म की सूचना मिली तो एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार न्यू बार्न बेबी किट लेकर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ राहत शिविर पहुंचकर प्रसूता और नवजात के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। इसके साथ बच्चे का नामकरण भी किया गया। बाढ़ के संकट के बीच जन्मे इस बच्चे का नाम बहादुर रखा गया।

गर्रा नदी की बाढ़ के चलते शाहजहांपुर में हजारों लोग घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां ठिकाना बनाए हुए हैं। कई घरों में लोग ऐसे फंसे हैं कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए भी सोचना पड़ता है। कॉलोनी के अंदर गलियों में जलभराव इतना ज्यादा है कि लोग घर से निकलने में कतरा रहे हैं।

वहीं, जिनके पास ठिकाना नहीं है, उन्हें प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर में शरण दिलाई है। शिविर में सुभाषनगर की गीता ने रविवार शाम बेटे को जन्म दिया। स्वास्थ्य टीम ने शिविर में जच्चा-बच्चा की जांच की। एडीएम वित्त ने नवजात के लिए न्यू बोर्न बेबी किट दी। एडीएम ने बच्चे का नाम ‘बहादुर’ रखा और महिला को मदद के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दिया।

क्या बोले अधिकारी

शाहजहांपुर के एडीएम अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ की संवेदनशील परिस्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बाढ़ राहत शिविर में सुरक्षित जन्म लेने वाले नवजात और उसकी मां की कुशलता ने बचाव कार्य में जुटे सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है।

