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पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बीच यूपी के इस जिले में 2 घरों से 36 सौ लीटर डीजल बरामद, SDM की रेड से खलबली

Mar 27, 2026 08:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बीच यूपी के देवरिया जिले में 2 घरों से 36 सौ लीटर डीजल बरामद किया है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। मौके पर आपूर्ति विभाग व पुलिस टीम जांच कर रही है।

पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बीच यूपी के इस जिले में 2 घरों से 36 सौ लीटर डीजल बरामद, SDM की रेड से खलबली

यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंपाें पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही नहीं पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर उड़ रही अफवाह के बीच लोग अपने घरों में पेट्रोलियम पदार्थ स्टोर कर रखने लगे हैं। शुक्रवार को देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जोगिया खुर्द में एसडीएम हरिशंकर लाल की छापेमारी में दो घरों से 3600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। मौके पर आपूर्ति विभाग व पुलिस टीम जांच कर रही है।

रुद्रपुर के एसडीएम हरिशंकर लाल को मुखबिर ने सूचना दिया कि जोगिया खुर्द गांव में वीर बहादुर यादव व रमानंद कंबाइन मालिक हैं और इनके घरों में बड़े पैमाने पर डीजल स्टोर कर रखा गया है। सूचना के बाद एसडीएम पूर्ति विभाग व कोतवाली पुलिस के साथ छापेमारी किए। छापेमारी के दौरान वीर बहादुर यादव के घर में 15 ड्रम में कुल तीन हजार लीटर डीजल मिला, जबकि रामानंद की मकान से तीन ड्रम में 600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। टीम मौके पर अभी जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि वीर बहादुर के पास दो व रामानंद के पास एक कंबाइन मशीन है। उन्होंने तर्क दिया है कि वह कंबाइन व टैक्टर चलाने के लिए डीजल स्टोर कर रखे थे। हालांकि इतनी मात्रा में डीजल स्टोर करना गलत है। एसडीएम हरिशंकर लाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कुल 3600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। डीजल को जब्त कर लिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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तेल कंपनियों ने बताया-किसी तरह की कमी नहीं

इससे पहले लखनऊ में गोमती नगर स्थित इंडियन ऑयल प्रदेश मुख्यायल में संजय भंडारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की किसी तरह की कमी नहीं है। कहा कि 25-26 मार्च के बीच पैनिक बाइंग से अचानक मांग बढ़ी, लेकिन सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। हर जगह डिलीवरी की जा रही है। राज्य समन्वयक संजय भंडारी ने मीडिया से कहा कि पैनिक बाइंग के बावजूद भी जितना स्टॉक सामान्य दिनों में रहता था, उतना स्टॉक आज भी तीनों कंपनियों के पास है। संजय भंडारी ने बताया कि सिर्फ दो दिनों में पैनिक का माहौल बना, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी सप्लाई बाधित नहीं हुई। 26 मार्च को खासतौर पर लखनऊ समेत कई जिलों में डिमांड बढ़ी, जिसके मुताबिक टैंकर भेजकर सभी जरूरतों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 दिन का बैकअप स्टॉक हमेशा बना रहता है और मौजूदा समय में भी पर्याप्त रिजर्व मौजूद है।ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए हर रिटेल आउटलेट की निगरानी की जा रही है। जहां सामान्य से पांच गुना तक बिक्री बढ़ती है, वहां तुरंत सप्लाई बढ़ाने का मैकेनिज्म लागू किया जाता है। इंडियन ऑयल के साथ-साथ भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों कंपनियां मिलकर लगातार सप्लाई बनाए हुए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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