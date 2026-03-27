पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बीच यूपी के इस जिले में 2 घरों से 36 सौ लीटर डीजल बरामद, SDM की रेड से खलबली

पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बीच यूपी के देवरिया जिले में 2 घरों से 36 सौ लीटर डीजल बरामद किया है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। मौके पर आपूर्ति विभाग व पुलिस टीम जांच कर रही है।

यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंपाें पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही नहीं पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर उड़ रही अफवाह के बीच लोग अपने घरों में पेट्रोलियम पदार्थ स्टोर कर रखने लगे हैं। शुक्रवार को देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जोगिया खुर्द में एसडीएम हरिशंकर लाल की छापेमारी में दो घरों से 3600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। मौके पर आपूर्ति विभाग व पुलिस टीम जांच कर रही है।

रुद्रपुर के एसडीएम हरिशंकर लाल को मुखबिर ने सूचना दिया कि जोगिया खुर्द गांव में वीर बहादुर यादव व रमानंद कंबाइन मालिक हैं और इनके घरों में बड़े पैमाने पर डीजल स्टोर कर रखा गया है। सूचना के बाद एसडीएम पूर्ति विभाग व कोतवाली पुलिस के साथ छापेमारी किए। छापेमारी के दौरान वीर बहादुर यादव के घर में 15 ड्रम में कुल तीन हजार लीटर डीजल मिला, जबकि रामानंद की मकान से तीन ड्रम में 600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। टीम मौके पर अभी जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि वीर बहादुर के पास दो व रामानंद के पास एक कंबाइन मशीन है। उन्होंने तर्क दिया है कि वह कंबाइन व टैक्टर चलाने के लिए डीजल स्टोर कर रखे थे। हालांकि इतनी मात्रा में डीजल स्टोर करना गलत है। एसडीएम हरिशंकर लाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कुल 3600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। डीजल को जब्त कर लिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।