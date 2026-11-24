सीट शेयरिंग पर छिड़ी बहस के बीच सपा ने उतार दिए 5 प्रत्याशी, पहली लिस्ट में कौन-कौन?
यूपी में कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर एक तरफ जहां बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर जिले की विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं।
यूपी में कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर छिड़ी बहस के बीच समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ जारी की गई पहली लिस्ट में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर जिले की विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई लिस्ट में कैराना से नाहिद हसन, सहारनपुर से आशु मलिक, अमरोहा से महबूब अली, सहारपुर के बेहट से उमर अली खा और ललितपुर से ज्योति लोधी नाम शामिल है।
इस लिस्ट के जारी होने वाले से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और सीट आवंटन तय करते समय उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। सपा नेता राम गोपाल यादव के इस बयान पर कि पार्टी ने अपने सहयोगियों को 26 सीटों की पेशकश की है, अखिलेश यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बातचीत के नतीजे पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी।
शाम को अखिलेश की मिलजुल आगे की बात करने वाली पोस्ट
हालांकि सपा प्रमुख ने देर शाम 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''जीतने वाली पहली '26 सीटों' से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात। इससे पहले, अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी की ओर से अधिकृत वरिष्ठ नेता गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि इस दौरान उन सीटों की संख्या पर विचार किया जा रहा है, जिन पर सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं का भी आकलन किया जा रहा है।अखिलेश यादव ने कहा, ''बातचीत जारी है। हमारी पार्टी के जिन वरिष्ठ नेताओं को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे सहयोगी दलों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वे इस पर विचार कर रहे हैं कि कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है और गठबंधन का प्रत्येक सहयोगी दल कितनी सीटें जीत सकता है। इसलिए इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है।
सभी सहयोगी दलों को मिलकर काम करना होगा
सपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को हराना है इसलिए चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी सहयोगी दलों को मिलकर काम करना होगा और एक-दूसरे के लिए जगह बनानी होगी।उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन इसलिए बनते हैं ताकि हम चुनाव जीत सकें। हमें मिलकर काम करना होगा और इस तरह तालमेल बैठाना होगा तथा एक-दूसरे को समायोजित करना होगा, जिससे हम अपने विरोधियों को हरा सकें।राजनीतिक दलों की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रत्येक दल को मिलने वाली सीटों की संख्या तय करने का एकमात्र आधार जीतने की क्षमता होगी, अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन बनाने और उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे अलग-अलग हैं।
गठबंधन चुनाव जीतने के लिए बनते हैं
उन्होंने कहा कि ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं। मैंने आपको बताया कि गठबंधन चुनाव जीतने के लिए बनते हैं। जीतने की क्षमता का मतलब जीत का रास्ता तलाशना, चुनावी समीकरणों को समझना और यह तय करना है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी चुनौती बड़ी होने के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाने और उन्हें समायोजित करने के लिए तैयार है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी तालमेल बैठाने और दूसरों को साथ लेकर चलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुकाबला बड़ा है और जब हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट है-जीतने की क्षमता। हमें चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मजबूत चुनावी मशीनरी का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि विपक्षी दलों को जीत सुनिश्चित करने के लिए उसी के अनुरूप रणनीतिक तैयारी करनी होगी और सही निर्णय लेने होंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें