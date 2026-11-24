यूपी में कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर एक तरफ जहां बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर जिले की विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं।

यूपी में कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर छिड़ी बहस के बीच समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ जारी की गई पहली लिस्ट में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर जिले की विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई लिस्ट में कैराना से नाहिद हसन, सहारनपुर से आशु मलिक, अमरोहा से महबूब अली, सहारपुर के बेहट से उमर अली खा और ललितपुर से ज्योति लोधी नाम शामिल है।

इस लिस्ट के जारी होने वाले से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और सीट आवंटन तय करते समय उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। सपा नेता राम गोपाल यादव के इस बयान पर कि पार्टी ने अपने सहयोगियों को 26 सीटों की पेशकश की है, अखिलेश यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बातचीत के नतीजे पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी।

शाम को अखिलेश की मिलजुल आगे की बात करने वाली पोस्ट हालांकि सपा प्रमुख ने देर शाम 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''जीतने वाली पहली '26 सीटों' से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात। इससे पहले, अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी की ओर से अधिकृत वरिष्ठ नेता गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि इस दौरान उन सीटों की संख्या पर विचार किया जा रहा है, जिन पर सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं का भी आकलन किया जा रहा है।अखिलेश यादव ने कहा, ''बातचीत जारी है। हमारी पार्टी के जिन वरिष्ठ नेताओं को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे सहयोगी दलों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वे इस पर विचार कर रहे हैं कि कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है और गठबंधन का प्रत्येक सहयोगी दल कितनी सीटें जीत सकता है। इसलिए इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है।

सभी सहयोगी दलों को मिलकर काम करना होगा सपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को हराना है इसलिए चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी सहयोगी दलों को मिलकर काम करना होगा और एक-दूसरे के लिए जगह बनानी होगी।उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन इसलिए बनते हैं ताकि हम चुनाव जीत सकें। हमें मिलकर काम करना होगा और इस तरह तालमेल बैठाना होगा तथा एक-दूसरे को समायोजित करना होगा, जिससे हम अपने विरोधियों को हरा सकें।राजनीतिक दलों की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रत्येक दल को मिलने वाली सीटों की संख्या तय करने का एकमात्र आधार जीतने की क्षमता होगी, अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन बनाने और उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे अलग-अलग हैं।