बरेली में खानकाह और उलेमाओं की अपील, जुमे की नमाज के बाद सीधे घर जाएं, किसी बहकावे में न आएं

यूपी के बरेली में तनाव के बीच जुमे की नमाज से पहले खानकाह और उलेमाओं ने लोगों से खास अपील की है कि नमाज के बाद सीधे घर जाएं। अफवाहों और किसी के बहकावे में नहीं आएं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:37 AM
यूपी के बरेली में बवाल के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए हैं। जिले की 1360 मस्जिदों में शुक्रवार को जुमा की नमाज अदा की जाएगी। शहर के तमाम खानकाह, दरगाहों और उलेमा की ओर से सभी इमामों और आम जनता से विशेष अपील की गई है। अपील में कहा गया है कि वे जुमा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा करें और नमाज के बाद सीधे अपने घर लौट जाएं। उलेमा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी अफवाह या भड़काने वाले तत्वों के बहकावे में न आएं।

जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने मस्जिदों के इमामों और आम लोगों से कहा कि वे प्रशासन का सहयोग करें और नमाज के दौरान हर हाल में अमन कायम रखें। सलमान मियां ने कहा, शहर हमारा है, इसलिए इसकी फिजा में अमन और भाईचारा कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें और नफरत फैलाने वाली बातों को नजरअंदाज करें।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी लोगों से संयम बरतने की बात कही। उन्होंने कहा, किसी के बहकावे में न आएं, नमाज अदा करें और शांतिपूर्वक अपने घर लौट जाएं। यही इस्लाम की तालीम है और यही एक सच्चे मुसलमान का किरदार भी। प्रशासन भी शहर में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। इस बीच बाकी खानकाहा, दरगाह और मुस्लिम संगठनों की इन अपील को समाज के विभिन्न वर्गों से सराहना मिल रही है।

595 मिश्रित आबादी मस्जिदें:

बरेली जिले में कुल 1360 मस्जिद है। इनमें से जो विशेष समुदाय की आबादी में है उन इलाकों में 765 मस्जिदे हैं। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर मिश्रित आबादी है वहां पर 595 मस्जिदें है। शहर में संवदेनशील और अतिसंवेदनशील इलाको की मस्जिदों के इमामों पर खास फोकस किया गया है। उनकी तकरीरों पर भी नजर रहेगी। इमामों से हिदायत दी है कि बरेली बवाल से जुड़े मामले को कोई तकरीर नहीं होगी।

पैगम्बर से सच्ची मोहब्बत तालीम पर अमल करना

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सच्ची मोहब्बत पैगंबर की शिक्षा पर अमल करना है, न कि पोस्टर और बैनरों का दिखावा करना। उन्होंने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम ने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि विरोधियों से समझौते और बातचीत से मसलों को हल किया।

Up News UP News Today Bareily News अन्य..
