मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच योगी का दिल्ली दौरा; मोदी, नड्डा और नितिन से मिलेंगे

संक्षेप: सीएम योगी सोमवार की सुबह अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलेंगे। मुलाकात को वैसे तो नए साल पर शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है लेकिन अटकलें कई तरह की हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देश की राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि माना जा रहा है कि यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार और सांगठनिक फेरबदल हो सकता है। सीएम योगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इस बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं के साथ-साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे।

क्यों अहम है यह दौरा? मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी ऐसे समय दिल्ली पहुंचे हैं जब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। ब्रजेश पाठक ने भी सोमवार की सुबह भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को ही लेकर चर्चा की बातें कहीं जा रही हैं। यूपी कैबिनेट में फिलहाल कई पद खाली हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को शामिल करने और कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर दिल्ली में हाईकमान के साथ अंतिम मुहर लग सकती है।