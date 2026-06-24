Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भीषण गर्मी के बीच लखनऊ केजीएमयू के शताब्दी भवन में 9 घंटे बिजली गुल, अटकीं 250 मरीजों की सांसें

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भीषण गर्मी के बीच लखनऊ केजीएमयू के शताब्दी भवन में 9 घंटे बिजली गुल रही। कई जरूरी सेवाएं प्रभावित रहीं। जिससे भर्ती मरीज गर्मी में परेशान रहे। करीब ढाई सौ मरीजों की सांसें अटकी रहीं।

भीषण गर्मी के बीच लखनऊ केजीएमयू के शताब्दी भवन में 9 घंटे बिजली गुल, अटकीं 250 मरीजों की सांसें

यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के शताब्दी भवन के पीछे लगा ट्रांसफार्मर बुधवार को सुबह फुंक गया है। इसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 10 से शाम छह बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इसकी वजह से भवन में संचालित कई जरूरी सेवाएं प्रभावित रहीं। करीब नौ घंटे तक बिजली संकट की स्थिति बनी रही जिससे भर्ती मरीज गर्मी में परेशान रहे। करीब ढाई सौ मरीजों की सांसें अटकी रहीं। इसके साथआईसीयू के गंभीर मरीजों की सांसें अटकी रहीं। हालांकि जनरेटर बैकअप से आईसीयू का संचालन हुआ।

शताब्दी भवन-2 में बिजली का संकट रहा। यहां रेडियोथेरेपी, ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, न्यूक्लीयर मेडिसिन, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, मेडिकल आंकोलॉजी, हिमैटोलॉजी, सर्जिकल आंकोलॉजी, गेस्ट्रोमेडिसिन समेत दूसरे विभागों का संचालन हो रहा है। सुबह करीब नौ बजे बिजली गुल हो गई। इसके बाद पूरे बैकअप सिस्टम से सिर्फ पंखे ही चल सके। सेंट्रल एसी और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रभावित रहीं। गर्मी और उमस के बीच वार्डों में भर्ती मरीजों को काफी दिक्कत हुई। गंभीर मरीजों के तीमारदार भी व्यवस्था को लेकर परेशान नजर आए। बिजली संकट का असर शताब्दी भवन में संचालित एचआरएफ (हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड) काउंटर पर भी पड़ा। बिजली नहीं होने से काउंटर का कामकाज ठप हो गया। मरीजों को दवाओं व अन्य प्रक्रियाओं के लिए इंतजार करना पड़ा।

इसके अलावा भवन की छह में से तीन लिफ्ट भी बंद रहीं। इससे मरीजों, बुजुर्ग तीमारदारों और स्ट्रेचर से आने-जाने वालों को परेशानी हुई। कई लोगों को सीढ़ियों या चालू लिफ्ट के लिए इंतजार करना पड़ा। वहीं बिजली न होने से इलाज में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनों का संचालन नहीं हो सका।

अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर बिजली व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी

मरीजों और तीमारदारों का कहना था कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर बिजली व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। बिजली लाइन में फॉल्ट के कारण यह समस्या आई। पूरे दिन भवन में स्थिति सामान्य नहीं हो सकी और कई सेवाएं प्रभावित रहीं। केजीएमयू प्रशासन की ओर से बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए गए, लेकिन इस घटना ने शताब्दी भवन में बिजली बैकअप और आपात व्यवस्था की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आईसीयू मरीजों की अटकी रहीं सांसें

बिजली न होने से आईसीयू बेड पर भर्ती मरीजों की सांसें अटकी रहीं। जनरेटर व बैटरी बैकअप से मरीजों को सांसे देने का प्रयास चलता रहा। इस दौरान डॉक्टरों ने अफसरों से शिकायत की। अफसर ने इंजीनियर व बिजली विभाग से गुहार लगाई। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से ठोस प्रयास नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें:वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस समेत इन 3 ट्रेनों का 3 नया स्टापेज, यात्रियों के लिए राहत
ये भी पढ़ें:पूरे यूपी में कोचिंग की सुरक्षा परखेगी सरकार, लखनऊ जैसा हादसा रोकने को ऐक्शन तेज
ये भी पढ़ें:लखनऊ अग्निकांड: जहां कल तक सजते थे सपने, आज वहीं बिखरी हैं मौत की खामोश यादें

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today KGMU Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।