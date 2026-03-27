अफवाह के बीच प्रयागराज में 2 दिन में बिका 35 लाख लीटर पेट्रोल-डीजल, सूख गईं टंकियां

प्रयागराज में पेट्रोल-डीजल किल्लत की अफवाह से 2 दिन में 35 लाख लीटर बिक्री हुई। पंपों पर लंबी कतारें लगीं, कई पंप खाली होकर बंद हो गए। प्रशासन ने कहा कोई कमी नहीं, लोग अफवाह पर ध्यान न दें।

अफवाह के बीच प्रयागराज में बीते 2 दिनों में 35 लाख पेट्रोल-डीजल बिक गया। सुबह से देर शाम तक दो और चार पहिया वाहनों की लंबी कतार पंपों पर लगी रहीं। डीएम सहित अन्य अफसर लगातार इसे अफवाह बताते हुए जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी न होने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया से अपील की जा रही है लेकिन पंपों जुटी भीड़ से साफ है कि लोगों को इस पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि पहले जहां एक दिन में शहर में सात से आठ लाख लीटर पेट्रोल व डीजल बिकता था। बुधवार और गुरुवार की भीड़ से वह आंकड़ा 35 लाख लीटर को पार कर गया। स्थिति यह है कि गुरुवार की शाम तक कई टंकियां सूखने लगीं। दो दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप यह कहते हुए बंद कर दिए गए कि उनके पास न तो पेट्रोल है और न ही डीजल बचा है

जमाखोरी रोकने को पंप संचालकों ने बनाया मानक जमाखोरी न हो पाए और आम नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए पंप संचालकों ने दो पहिया वाहनों में अधिकतम 200 रुपये और चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो हजार रुपये का पेट्रोल व डीजल भरा। कुछ लोग दूर जाने की बात कहकर चार पहिया वाहनों में तीन हजार रुपये का डीजल मांगते रह गए, लेकिन पंप संचालकों ने उन्हें स्पष्ट रूप से यह कहकर मना कर दिया कि आगे दूसरे जिले में पंप मिलेंगे, वहां पर भरवा लें। यहां पर जरूरत के अनुसार ही फीलिंग होगी। दोपहर 12 बजे मेयोहॉल पेट्रोल पंप बंद हो गया। शाम चार बजे अलोपीबाग पेट्रोल पंप बंद हो गया था। वहीं शाम सवा चार बजे लाउदर रोड स्थित धान्या पेट्रोल पंप बंद हो चुका था। सभी जगह पेट्रोल व डीजल खत्म होना कारण बताया गया। पंप संचालकों ने बताया कि जिले के दो दर्जन से अधिक पंपों की टंकियों में पेट्रोल व डीजल शाम तक खत्म हो चुका था।

औसत से दोगुनी अधिक बिक्री हुई जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि जिले में पेट्रोल-डीजल की औसत मांग प्रतिदिन सात से आठ लाख लीटर है लेकिन बुधवार की रात तक ही सात लाख 60 हजार लीटर पेट्रोल व नौ लाख 92 हजार लीटर डीजल की बिक्री हो गई थी। स्पष्ट है कि पेट्रोल-डीजल मिलाकर बुधवार को 17.52 लाख लीटर की बिक्री हुई, जो प्रतिदिन की औसत बिक्री से दोगुना से भी अधिक है। वहीं, गुरुवार को शाम तक लगभग 20 लाख लीटर की बिक्री का अनुमान जताया गया था। हालांकि अंतिम तौर पर आंकड़े शुक्रवार सुबह तक एकत्र होने की बात कही गई। एडीएम नागरिक आपूर्ति विजय शर्मा ने बताया कि कोई विकट समस्या नहीं है। कुछ जगह से पेट्रोल व डीजल खत्म होने की सूचना मिली है तो वहां पर आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी से यही अपील है कि वो परेशान न हों। हमारे यहां कोई किल्लत नहीं है।