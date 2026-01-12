यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इन 2 पीसीएस अफसरों को मिली राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती

संक्षेप: यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इन 2 पीसीएस अफसरों को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती मिली है। अविनाश गौतम एसडीएम कन्नौज और अभिषेक वर्मा एसडीएम रायबरेली को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती दी गई है।

योगी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग में दो पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की है। यह तैनाती पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखते हुए की गई है। अविनाश गौतम एसडीएम कन्नौज और अभिषेक वर्मा एसडीएम रायबरेली को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इसी साल अप्रैल-मई में होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जानी थी। उससे पहले भी समय सीमा बढ़ाई गई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में शुद्ध मतदाता सूची जारी की जाए। अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.69 करोड़ लोग हैं। मतदाता सूची में 41 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।