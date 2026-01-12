Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAmidst preparations for the UP Panchayat elections, these two PCS officers have been posted to State Election Commission
यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इन 2 पीसीएस अफसरों को मिली राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती

यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इन 2 पीसीएस अफसरों को मिली राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती

संक्षेप:

यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इन 2 पीसीएस अफसरों को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती मिली है। अविनाश गौतम एसडीएम कन्नौज और अभिषेक वर्मा एसडीएम रायबरेली को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती दी गई है।

Jan 12, 2026 09:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
योगी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग में दो पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की है। यह तैनाती पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखते हुए की गई है। अविनाश गौतम एसडीएम कन्नौज और अभिषेक वर्मा एसडीएम रायबरेली को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती दी गई है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इसी साल अप्रैल-मई में होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जानी थी। उससे पहले भी समय सीमा बढ़ाई गई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में शुद्ध मतदाता सूची जारी की जाए। अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.69 करोड़ लोग हैं। मतदाता सूची में 41 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।

संजय प्रसाद समेत आठ आईएएस अफसर बने अपर मुख्य सचिव

वहीं योगी सरकार ने वर्ष 1995 बैच के आईएएस व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद समेत आठ अफसरों को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति दी है। यूपी में तैनात पांच आईएएस को मिली पदोन्नति प्रभावी हो गई है और केंद्र में तैनात तीन को प्रोफार्मा दी गई है। उनके यूपी आने की तिथि से यह पदोन्नति प्रभावी मानी जाएगी। यूपी में इसके पहले वर्ष 1994 बैच के तीन आईएएस अफसरों को अपर प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई थी। रिक्तियों के आधार पर अब वर्ष 1995 बैच के अफसरों को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

लेखक के बारे में

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
