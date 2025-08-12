amidst painful screams he kept attacking his wife till she died the angry husband beat her to death दर्दनाक चीखों के बीच पत्नी के मर जाने तक करता रहा वार, गुस्साए पति ने पीट-पीटकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दर्दनाक चीखों के बीच पत्नी के मर जाने तक करता रहा वार, गुस्साए पति ने पीट-पीटकर मार डाला

पति सोनू सिंह की सोमवार की देर रात किसी बात पर पत्नी वंदना सिंह से कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह इतना गुस्से में आ गया कि घर में रखे सड़क खोदने वाली गैंती से पत्नी की कनपटी पर वार कर दिया। वह पत्नी को तब तक पीटता रहा जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरTue, 12 Aug 2025 12:24 PM
यूपी के गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में एक पति गुस्से से इस कदर बेकाबू हो गया कि अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला। दर्दनाक चीखों के बीच वह तब तक वार करता रहा जब तक कि पत्नी की सांसें नहीं थम गईं। इस दौरान महिला के ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन कसाई बन गए पति पर किसी का असर नहीं पड़ा। वह तब तक अपनी पत्नी को मारता रहा जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार पति सोनू सिंह की सोमवार की देर रात किसी बात पर पत्नी वंदना सिंह से कहासुनी हो गई थी। इससे वह इतना गुस्से में आ गया कि घर में रखे सड़क खोदने वाली गैंती से पत्नी की कनपटी पर वार कर दिया। वह पत्नी को तब तक पीटता रहा जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई।

सोनू सिंह के फरार हो जाने के बाद लहूलुहान बहू को लेकर ससुर अरविंद सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस बुला ली। मेडिकल कॉलेज पुलिस ने वंदना सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि सोनू सिंह जब वंदना को पीट रहा था तो अरविंद और परिवार के अन्य सदस्य उसे रोकने और वंदना को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वह तब तक नहीं रुका जब तक वंदना की मौत नहीं हो गई। पिता के हाथों मां की हत्या के बाद वंदना सिंह के आठ साल और छह साल के दो मासम बच्चों का रो-रोकर बूरा हाल है। सोनू सिंह की ससुराल बगल के गांव मीरपुर में है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर उनके बयान नोट किए। हत्यारोपी पति सोनू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है।

