दर्दनाक चीखों के बीच पत्नी के मर जाने तक करता रहा वार, गुस्साए पति ने पीट-पीटकर मार डाला

पति सोनू सिंह की सोमवार की देर रात किसी बात पर पत्नी वंदना सिंह से कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह इतना गुस्से में आ गया कि घर में रखे सड़क खोदने वाली गैंती से पत्नी की कनपटी पर वार कर दिया। वह पत्नी को तब तक पीटता रहा जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई।

यूपी के गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में एक पति गुस्से से इस कदर बेकाबू हो गया कि अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला। दर्दनाक चीखों के बीच वह तब तक वार करता रहा जब तक कि पत्नी की सांसें नहीं थम गईं। इस दौरान महिला के ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन कसाई बन गए पति पर किसी का असर नहीं पड़ा। वह तब तक अपनी पत्नी को मारता रहा जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई।

सोनू सिंह के फरार हो जाने के बाद लहूलुहान बहू को लेकर ससुर अरविंद सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस बुला ली। मेडिकल कॉलेज पुलिस ने वंदना सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।