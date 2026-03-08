ईरान-अमेरिका जंग के बीच लखनऊ की 22 में से 15 प्लाइटें रद्द, आठ विमान ने भरी उड़ान

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी देशों की उड़ानों का संचालन रविवार को भी प्रभावित रहा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमौसी से खाड़ी देशों की ऐक दर्जन फ्लाइटें निरस्त रहीं।

UP News: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी देशों की उड़ानों का संचालन रविवार को भी प्रभावित रहा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमौसी से खाड़ी देशों की ऐक दर्जन फ्लाइटें निरस्त रहीं। ईरान और दुबई के एयरस्पेस बंद होने के कारण विमान संचालन बिगड़ गया है। केवल आधा दर्जन उड़ानों का ही संचालन हो सका। दुबई, रियाद, दमाम, अबूधाबी और शारजाह जाने वाली फ्लाइटें रद्द रहीं।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक फ्लाइनास की उड़ान (एक्सवाई-896) दम्माम के लिए सुबह 5:15 बजे, इंडिगो की उड़ान 6ई-1416 अबूधाबी के लिए सुबह 6:05 बजे और 6ई-1424 शारजाह के लिए सुबह 7:05 बजे निर्धारित थी, जिन्हें रद्द कर दिया गया। इसी तरह फ्लाइनास की उड़ान एक्सवाई-333 रियाद के लिए सुबह 9 बजे और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स-194 दुबई के लिए सुबह 11:30 बजे भी उड़ान नहीं भर सकीं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स-190 रियाद के लिए शाम 7 बजे, इंडिगो की उड़ान 6ई-98 दम्माम के लिए रात 8 बजे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स-193 दुबई के लिए तड़के 1: 05 बजे तथा आईएक्स-189 रियाद के लिए सुबह 6:55 बजे भी रद्द रहीं। फ्लाइनास की उड़ान एक्सवाई-334 रियाद के लिए सुबह 10 बजे और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स-197 दुबई के लिए शाम 5:45 बजे भी संचालित नहीं हो सकीं। इसी क्रम में इंडिगो की उड़ान 6ई-1415 अबूधाबी के लिए रात 8:35 बजे, 6ई-97 दम्माम के लिए रात 9 बजे और 6ई-1423 शारजाह के लिए रात 10 बजे की उड़ान भी रद्द कर दी गई।

तय समय से पहले जेद्दा की फ्लाइट ने भरी उड़ान सऊदी एयरलाइंस की उड़ान एसवी-892 ने जेद्दा के लिए रात 12:50 बजे निर्धारित समय से पहले 12:35 बजे उड़ान भरी। इस फ्लाइट के सभी यात्री तय समय तक पहुंच गए थे। वहीं ओमान एयर की उड़ान ओवी-705 मस्कट के लिए तड़के 3:45 बजे निर्धारित थी, जिसने सुबह 5: 03 बजे प्रस्थान किया। ओमान एयर की ही उड़ान डब्ल्यूवाई-265 ने सुबह 8 बजे निर्धारित समय के करीब 7:57 बजे मस्कट के लिए उड़ान भरी। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस की उड़ान एसवी-890 ने जेद्दा के लिए सुबह 10:30 बजे निर्धारित समय के बजाय 11:04 बजे प्रस्थान किया।