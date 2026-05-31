तेज तूफान के बीच डरावनी आवाजों ने चौंकाया, खौफनाक मंजर का वीडियो भेज मांगी थी मदद
रविवार को सोशल मीडिया पर तीन वीडियो वायरल हुए, जिन्हें पुल ढहने से कुछ देर पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में बांदा निवासी मजदूर कुलदीप मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है।
Hamirpur News: 29 मई की काली रात... समय करीब 12 बजे। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे में छह मजदूरों की जान चली गई। रविवार को सोशल मीडिया पर तीन वीडियो वायरल हुए, जिन्हें पुल ढहने से कुछ देर पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में बांदा निवासी मजदूर कुलदीप मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है। इनमें तूफान, बारिश और डरावनी आवाजों के बीच का खौफनाक मंजर भी दिखाई और सुनाई दे रहा है। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।
बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे में जान गंवाने वाले बांदा जिले के चिल्ला गांव निवासी कुलदीप का घटना से कुछ समय पहले बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुलदीप ने यह वीडियो अपने एक साथी को भी भेजा था। 29 मई की रात 12 बजकर 5 मिनट पर रिकॉर्ड हुए तीन अलग-अलग वीडियो में उस रात के भयावह मौसम की झलक दिखाई देती है। वीडियो से प्रतीत होता है कि कुलदीप और उसके साथी जमीन से करीब 20 मीटर ऊंचाई पर तेज तूफान और बारिश का सामना कर रहे थे। इनमें कुछ असामान्य और डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। कुलदीप के साथ हादसे में जान गंवाने वाले लोकेंद्र के चाचा ने वीडियो देखकर इसकी पहचान की है। उनके अनुसार, कुलदीप ने हालात की गंभीरता बताते हुए मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद पुल ढह गया।
हादसे के तीसरे दिन वायरल हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो
पुल हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर कुलदीप का घटना से कुछ देर पहले बनाया गया वीडियो हादसे के तीसरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहे हालात बेहद भयावह हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुल ढहने से ठीक पहले बनाया गया था। कुलदीप ने फ्रंट और बैक दोनों कैमरों का उपयोग कर वीडियो रिकॉर्ड किया था। वायरल वीडियो में सबसे लंबी क्लिप एक मिनट 19 सेकेंड की है, जो 29 मई की रात 12 बजकर 4 मिनट पर रिकॉर्ड हुई बताई जा रही है। इसके अलावा 13 सेकेंड और तीन सेकेंड की दो अन्य वीडियो भी सामने आई हैं। मुख्य वीडियो में कुलदीप के साथ कोठी नंबर चार के सेगमेंट पर बैठे उसके तीन साथी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तेज तूफान, मूसलाधार बारिश और हवा के साथ आ रही असामान्य आवाजें साफ सुनाई देती हैं। रविवार को ये तीनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।