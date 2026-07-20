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दान चोरी प्रकरण के बीच राम मंदिर में एजेंसी कर्मियों की अटकी सैलरी, दो महीने से नहीं मिला वेतन

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, आयोध्या
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अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद कर्मचारियों में अनिश्चितता का माहौल है। ट्रस्ट में प्रशासनिक खींचतान के कारण जून से कई बिल लंबित हैं, जिससे करीब एक हजार आउटसोर्स कर्मचारियों का दो माह से वेतन अटका है। विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

दान चोरी प्रकरण के बीच राम मंदिर में एजेंसी कर्मियों की अटकी सैलरी, दो महीने से नहीं मिला वेतन

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद उथल-पुथल के बीच कार्यरत कर्मचारियों में भय और अनिश्चितता है। छह जुलाई को नए निजाम के आने के पहले जून से ही आपसी खींचतान बढ़ गई थी। ट्रस्ट कर्मचारियों के अधिष्ठापन बिल छोड़कर किसी अन्य बिल पर हस्ताक्षर ही नहीं हुए। इसके चलते राम मंदिर में कार्यरत दर्जनों एजेंसियों के कर्मचारियों का दो माह से वेतन भुगतान नहीं हो सका है। राम मंदिर में अलग-अलग कामों के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अलग-अलग एक दर्जन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

ज्यादातर कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर हैं

इनको मिलाकर राम मंदिर परिसर और बाहर करीब एक हजार कर्मचारी काम करते हैं। इनमें अकेले राम मंदिर की विद्युत व्यवस्था की जिम्मेदार मेसर्स शंकर इलेक्ट्रिकल्स, बेंगलुरु की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने ही कर्मचारियों का वेतन अपडेट कर रखा है। हालांकि इसका भुगतान भी अभी ट्रस्ट ने नहीं किया है। बाकी सभी एजेंसियों के कर्मचारी आउटसोर्स से भरे गए हैं, जिन्हें ट्रस्ट से भुगतान के बाद ही एजेंसियां पैसा देंगी। राम मंदिर परिसर में कार्यरत एजेंसियों में एसआईएस, बीपीआईएस को सुरक्षा और दर्शनार्थियों के सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों एजेंसियों के गार्ड मंदिर प्रांगण से लेकर परिसर के अंदर,बाहर की व्यवस्था देखते हैं। बीवी जी के पास मंदिर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा है। यूनी प्वाइंट, जिलाजीत के सफाई कर्मचारी मंदिर के बाहर की सफाई संभाल रहे हैं।

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जॉनसन के पास कैमरे की व्यवस्था

राम मंदिर में लॉकर और शू-रैक की जिम्मेदारी संभालने का काम पीएस एंड पीएस के पास है। जानसन के पास कैमरे की व्यवस्था और निगरानी का जिम्मा है। वाटर एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव, देखभाल के लिए भी दो अलग-अलग एजेंसियां हैं, जिनकी ओर से तैनात कर्मचारी व्यवस्था संभाल रहे हैं।

8 आरोपियों से पूछताछ का कोरम पूरा

वहीं चढ़ावा चोरी केस के सभी आठ आरोपियों से विवेचक ने पूछताछ का कोरम पूरा कर लिया है। सभी के बयानों की सत्यता की पुष्टि एक दूसरे से कराई गई। इसमें एक बात साफ हुई है कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के पास गणना कक्ष की जिम्मेदारी थी, फिर भी उन्होंने उसका निर्वहन पूरी तरह नहीं किया। समय पर शिकायत के बावजूद उसे नजरअंदाज किया। छह आरोपियों ने पुलिस को बताया कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का दबदबा पूरे परिसर में था। किसी को भी नौकरी दिलाना और हटाने का काम टिन्नू के इशारे भर से हो जाता था।

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6 आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की बात कबूली

सूत्र बताते हैं कि छह आरोपी अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव ने चढ़ावा चोरी की बात कबूल ली है। टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव पूछताछ के दौरान अंत तक यह कहते रहे कि उन्होंने चोरी नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि इस बीच छह आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ ग्राम धातुएं (सोना और चांदी) और कुछ नगदी भी पुलिस ने कब्जे में ली है। सूत्र बताते हैं कि टिन्नू और सुभाष को षड्यंत्र का आरोपी बनाया जा सकता है। टिन्नू ने अब तक किस तरह संपत्ति अर्जित की है, इसका पूरा ब्योरा पुलिस ने तैयार कर लिया है।

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