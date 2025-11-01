बेमौसम बारिश के बीच CM योगी ने दौड़ाए अफसर, नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने की तैयारी

संक्षेप: पिछले दो दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली हैं। तापमान में सात से आठ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिगड़े मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में दौड़ा दिया है।

यूपी के कई जिलों में चक्रवात मोंथा की वजह से बेमौसम हो रही बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है। वहीं जिन किसानों ने धान की फसल काट कर खेत में सूखने के छोड़ रखा था, वह भी खेतों में ही पड़ी है। आलू और गेहूं की बुआई पर भी संकट खड़ा हो गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में दौड़ा दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी सम्बन्धित जिलों के डीएम को फसल को हुए नुकसान का आकलन जल्द से जल्द कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत का काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और राहत कार्यों की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

बता दें कि पिछले दो दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली हैं। इस बीच तापमान में सात से आठ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिगड़े मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारों के मुताबिक लगातार हो रही बूंदाबांदी और खेतों में जलभराव की वजह से धान, सब्जियां, मक्का, तिलहन और दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

अलग-अलग जिलों में खेतों-खलिहानों में पानी भरने से रखी फसल सड़ रही है। सीएम योगी ने नुकसान झेल रहे सभी किसानों की तत्काल मदद करने के लिए प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य चलाने का आदेश दिया है।