बेमौसम बारिश के बीच CM योगी ने दौड़ाए अफसर, नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने की तैयारी

संक्षेप: पिछले दो दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली हैं। तापमान में सात से आठ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिगड़े मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में दौड़ा दिया है। 

Sat, 1 Nov 2025 12:04 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के कई जिलों में चक्रवात मोंथा की वजह से बेमौसम हो रही बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है। वहीं जिन किसानों ने धान की फसल काट कर खेत में सूखने के छोड़ रखा था, वह भी खेतों में ही पड़ी है। आलू और गेहूं की बुआई पर भी संकट खड़ा हो गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में दौड़ा दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी सम्बन्धित जिलों के डीएम को फसल को हुए नुकसान का आकलन जल्द से जल्द कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत का काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और राहत कार्यों की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

बता दें कि पिछले दो दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली हैं। इस बीच तापमान में सात से आठ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिगड़े मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारों के मुताबिक लगातार हो रही बूंदाबांदी और खेतों में जलभराव की वजह से धान, सब्जियां, मक्का, तिलहन और दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

अलग-अलग जिलों में खेतों-खलिहानों में पानी भरने से रखी फसल सड़ रही है। सीएम योगी ने नुकसान झेल रहे सभी किसानों की तत्काल मदद करने के लिए प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य चलाने का आदेश दिया है।

फसल बीमा है तो ये करें

जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी बीमा करा रखा है, क्षतिपूर्ति के लिए 72 घंटे की निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला कृषि अधिकारी या कंपनी के प्रतिनिधि के यहां शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
