यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा से खींचतान के बीच कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा को यूपी की चुनावी कमान सौंप दी है। चुनाव समिति में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी, सांसद प्रमोद तिवारी, केएल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया सहित कई बड़े नाम हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। अगले साल यानी 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए शनिवार को राज्य के लिए राजनीतिक मामलों और चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना को प्रदेश चुनाव समिति की कमान सौंपी गई है। वहीं पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति में आराधना मिश्रा समेत चुनाव समिति में शामिल सभी नाम शामिल हैं। राजनीतिक मामलों की समिति में कुल 53 सदस्य हैं।

चुनाव समिति में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी, सांसद प्रमोद तिवारी, केएल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्जवल रमण सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, डॉ. निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू , बृजलाल खाबरी, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल शास्त्री, बेगम नूर बानो, जफर अली नकवी, मोहम्मद मुकीम, रवि वर्मा, मीम अफजल, कमल किशोर कमांडो, नकुल दुबे, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, हाजी इमरान कुरैशी, आलोक प्रसाद, देवेंद्र निषाद और सुप्रिया श्रीनेत को सदस्य बनाया गया है। वहीं दो नवंबर को यूपी महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गईं शहला अहररी को हटा दिया गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने दो नवंबर के आदेश को रद्द कर दिया है।

राजनीतिक मामलों की समिति में 53 सदस्य शामिल राजनीतिक मामलों की समिति में आराधना मिश्रा समेत चुनाव समिति में शामिल सभी नामों के अलावा यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, राशिद अल्वी, कुंवर दानिश अली, अफरोज खान, अनिल चौधरी, नदीम जावेद, मनोज यादव को शामिल किया गया है। सभी जोन की महिला, यूथ, एनएसयूआई के अध्यक्षों को भी मुख्य समिति में शामिल किया गया है। इस तरह से राजनीतिक मामलों की समिति में कुल 53 सदस्य हैं। सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव समिति में जगह दी गई है, जबकि राजनीतिक मामलों की समिति में उन्हें पदेन सदस्य बनाया गया है। राजनीतिक मामलों की समिति में यूपी कांग्रेस से संबद्ध सचिवों को भी जगह दी गई है। चुनाव के लिहाज से तैयार की जाने वाली अन्य समितियों की भी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।