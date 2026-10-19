MLC चुनाव के बीच अखिलेश 22 अक्टूबर को जेल में आजम से मिलेंगे, ओवैसी ने यह आरोप लगाया था
यूपी MLC चुनाव के बीच अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने पहुंचेंगे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट का समय तय किया गया है। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।
लखनऊ विशेष संवाददाता । यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियां पूरी ताकत से राजनीतिक बिसात बिछाने में लगी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश और आजम खान के बीच मुलाकात के लिए करीब 45 मिनट का समय तय किया गया है। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रामपुर में रैली के दौरान अखिलेश यादव पर आजम खान की अनदेखी करने का आरोप लगाया था।
उधर, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंश ने सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा लैपटॉप बांटे जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘वोट देगा अहीर और लैपटॉप लेगा जहीर।’ दरअसल, हाल ही में अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में कुछ छात्र-छात्राओं को लैपटॉप बांटे थे, जिसमें अधिकतर मुस्लिम छात्र शामिल थे।
सपा ने चुनाव आयोग से की एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत
वहीं सपा ने चुनाव आयोग से उत्तर विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों पर भाजपा नेताओं के पक्ष में मतदाताओं पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर डीएम और एसडीएम पुलिस प्रशासन के माध्यम से ग्राम प्रधानों व शिक्षकों पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का दबाव बना रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इलाहाबाद-झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र में शामिल कौशाम्बी के डीएम व एसडीएम पर पुलिस अधिकारियों के माध्यम में से ग्राम प्रधानों व स्नातक तथा शिक्षक मतदाताओं पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है।
अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को 24 अक्तूबर को मुस्तैद रहने व मतदाताओं की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। अखिलेश ने कहा कि सभी नेता, कार्यकर्ता अपने बूथों पर सतर्क रहें। मतदाता सूची में फर्जी वोटरों का नाम जुड़ने से रोके और असली वोटरों का नाम जुड़वाएं। भाजपा की बेईमानी से सावधान रहें। आपको बता दें कि विधान परिषद की 11 सीटों पर 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होना है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें