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भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में बिजली कटौती के विरोध में लोगों का हंगामा, विधायक भी धरने पर बैठे

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में बिजली कटौती के विरोध में लोगों का हंगामा किया। इसके बाद बुधवार को दिन में सपा विधायक अरमान खान धरने पर बैठकर विरोध जताया।

भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में बिजली कटौती के विरोध में लोगों का हंगामा, विधायक भी धरने पर बैठे

UP News: भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार रात इलाके उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। बुधवार सुबह मामले की जानकारी मिलने पर सपा के विधायक अरमान खान तालकटोरा विद्युत उपकेंद्र पहुंचे। वहां एक्सईन के मौजूद न होने पर विधायक नाराज हो गए और उन्होंने उपकेंद्र परिसर में ही धरना पर बैठ गए।

विधायक का आरोप है कि भीषण गर्मी में लोगों को लगातार बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी समस्या समाधान को लेकर गंभीर नहीं हैं।

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रात में हंगामा, प्रदर्शन

राजापुरम इलाके में रात में बिजली कटौती से परेशान लोगों का देर रात गुस्सा फूट पड़ा। देर रात में भी सप्लाई नहीं शुरू होने से नाराज लोग उपकेंद्र पहुंच कर हंगामा किया। प्रदर्शन करने वाले उपभोक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश था। उपभोक्ताओं का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती से हाल-बेहाल है।

एफसीआई उपकेंद्र पर भी हंगामा

आपको बता दें कि इससे पहले लेसा के एफसीआई उपकेंद्र के अंतर्गत जनता विहार कॉलोनी में पिछले 24 घंटे से बिजली गुल रहने और बीते चार दिनों से जारी संकट के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा था। सोमवार रात 11:30 बजे ट्रांसफार्मर और एबी केबल में आग लगने से आपूर्ति ठप हो गई थी। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से बेहाल दर्जनों उपभोक्ताओं ने मंगलवार रात एफसीआई पावर हाउस का घेराव कर दिया और ‘बिजली विभाग मुर्दाबाद’ के नारे लगाए। उपभोक्ताओं के आक्रोश को देख बिजलीकर्मी गेट पर ताला डालकर अंदर छिप गए। करीब ढाई घंटे तक चले इस हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीओ से बात की और रात 2 बजे तक आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन देकर प्रदर्शन शांत कराया।

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अवध एन्क्लेव के सैकड़ों लोग रातभर गर्मी में तड़पते रहे

दूसरी ओर दुबग्गा के बसंतकुंज उपकेंद्र के तहत बेगरिया में भी ओवरलोडिंग के कारण दो अलग-अलग ट्रांसफार्मरों की एबी केबल में आग लग गई। सोमवार रात मुल्ला टैंकर ट्रांसफार्मर की केबल जलने से विशाल सिटी और अवध एन्क्लेव के सैकड़ों लोग रातभर गर्मी में तड़पते रहे, जिसे मंगलवार दोपहर नई केबल डालकर ठीक किया गया। इसके बाद मंगलवार शाम 7 बजे पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर वाली गली में भी केबल में आग लग गई। एसडीओ संदीप वर्मा ने बताया कि लोड डिवाइड कर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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