Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच गणना कक्ष बदलने की तैयारी, कई स्तर पर तय होगी जवाबदेही

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

 अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच गणना कक्ष बदलने की तैयारी है। गणना कक्ष बदला जाएंगा। इसके साथ व्यवस्था को और पारदर्शी बनने के साथ कई स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच गणना कक्ष बदलने की तैयारी, कई स्तर पर तय होगी जवाबदेही

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का प्रकरण तूल पर है। चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच लगभग पूरी हो गई। फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर स्थित गणना कक्ष दूसरी जगह ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। कुछ दिन में इसे परकोटे में बने तहखाने (बेसमेन्ट) के बड़े हॉल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पारदर्शी व्यवस्था के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। केवल शिफ्टिंग नहीं होगी बल्कि पारदर्शियता बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा भी मजबूत होगी । कई स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, इसलिए जांच प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ेगा।

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ पीएफसी (तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र) में श्रद्धालुओं के दिए नोट, सिक्के और धातुओं को गिनने और संरक्षण का काम किया जाता रहा है। मगर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद व्यवस्था और संचालन पर उंगली उठने लगी तो नए सिरे से व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:SIT सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट, जांच की स्थिति से अवगत कराएगी सरकार

परकोटे के बेसमेन्ट के बड़े हॉल में गणना कक्ष शिफ्ट होगा

सूत्र बताते हैं कि जल्द ही परकोटे के बेसमेन्ट के बड़े हॉल में गणना कक्ष स्थापित किया जाएगा। हॉल के अंदर और बाहर दर्जनों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। हाल के अंदर ही शौचालय और भोजन बनाने की जगह भी है। गणना कर्मचारी एक बार कक्ष में घुसने के बाद कार्य खत्म होने के बाद ही बाहर निकल सकेगा। अब चढ़ावा की रकम एक शिफ्ट में गिनने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सुबह नौ से शाम छह बजे तक एक ही स्थान पर मौजूदगी तय की गई है। इसलिए बीच में शौचालय और भोजन के लिए कर्मचारियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्य खत्म होने के बाद कर्मचारियों से राम नाम का जाप और व्यायाम कराया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन व्यवस्थाओं से अब चोरी की गुंजाइश न के बराबर रहेगी।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में कार में मिला करोड़ों का खजाना, 3.5 कुंतल चांदी-सोने के जेवरात जब्त
ये भी पढ़ें:चढ़ावा चोरी का मास्टमाइंड टिन्नू और मनीष 39 घंटे की रिमांड पर, कई और राज खुलेंगे

प्रांगण में लगी एलईडी पर पूरा हाल देख सकेंगे श्रद्धालु

सूत्र बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत अब गणना कक्ष में संचालित होने वाली प्रक्रियाएं श्रद्धालु भी देख सकेंगे। इसके लिए प्रांगण में कुछ एलईडी लगाने की चर्चा है। यह इसलिए भी है कि सामान्य तौर पर प्रांगण में मौजूद सभी की नजरों में कार्रवाई रहे। सूत्र बताते हैं कि व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वह हर कार्य कर रहा है, जिसकी गुंजाइश उसे दिखाई दे रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Ayodhya Ram Mandir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।