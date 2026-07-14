राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच अमित शाह से मिले सीएम योगी, दिल्ली में 40 मिनट की मुलाकात

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच अमित शाह से सीएम योगी मिले। दिल्ली में करीब 40 मिनट की इस मुलाकात में यूपी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की खबर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 40 मिनट की इस मुलाकात में यूपी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मुलाकात की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें जरूर अपने एक्स हैंडल से साझा करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं यूपी में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को सियासत गर्म है। ऐसे में अमित शाह और सीएम योगी के बीच मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंचे। फिर उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। फिर देर शाम वापस लखनऊ लौट आए। यूपी में चुनावी तैयारियों और अयोध्या में राममंदिर चंदा प्रकरण के बीच हुई इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट और सरकार को नोटिस जारी किया है। इधर, यूपी में समय पूर्व चुनाव को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश में तमाम योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी होने हैं।

नितिन नवीन भी दो दिवसीय यूपी दौरे पर आए थे हाल ही में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी दो दिवसीय यूपी दौरे पर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ ही संगठन के प्रदेश से लेकर जिले तक के पदाधिकारियों संग मुलाकात कर सूबे की सियासी नब्ज टटोली थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन और जनप्रतिनिधियों को पार्टी के ही एजेंडे पर टिके रहने का भी मंत्र दिया था। उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि विपक्ष के लिए राम मंदिर मुद्दा है जबकि हमारे लिए आस्था का केंद्र। राष्ट्रीय प्ररेणा स्थल पर शक्ति केंद्र संयोजकों को संबोधित करते हुए दान की रकम में हेरफेर के मसले पर विपक्ष के सवालों पर तीखा पलटवार किया था।