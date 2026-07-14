राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच अमित शाह से मिले सीएम योगी, दिल्ली में 40 मिनट की मुलाकात
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच अमित शाह से सीएम योगी मिले। दिल्ली में करीब 40 मिनट की इस मुलाकात में यूपी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की खबर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 40 मिनट की इस मुलाकात में यूपी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मुलाकात की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें जरूर अपने एक्स हैंडल से साझा करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं यूपी में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को सियासत गर्म है। ऐसे में अमित शाह और सीएम योगी के बीच मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंचे। फिर उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। फिर देर शाम वापस लखनऊ लौट आए। यूपी में चुनावी तैयारियों और अयोध्या में राममंदिर चंदा प्रकरण के बीच हुई इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट और सरकार को नोटिस जारी किया है। इधर, यूपी में समय पूर्व चुनाव को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश में तमाम योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी होने हैं।
नितिन नवीन भी दो दिवसीय यूपी दौरे पर आए थे
हाल ही में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी दो दिवसीय यूपी दौरे पर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ ही संगठन के प्रदेश से लेकर जिले तक के पदाधिकारियों संग मुलाकात कर सूबे की सियासी नब्ज टटोली थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन और जनप्रतिनिधियों को पार्टी के ही एजेंडे पर टिके रहने का भी मंत्र दिया था। उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि विपक्ष के लिए राम मंदिर मुद्दा है जबकि हमारे लिए आस्था का केंद्र। राष्ट्रीय प्ररेणा स्थल पर शक्ति केंद्र संयोजकों को संबोधित करते हुए दान की रकम में हेरफेर के मसले पर विपक्ष के सवालों पर तीखा पलटवार किया था।
मैराथन बैठकों के जरिये चुनावी शंखनाद किया था
यही नहीं, यूजीसी मसले पर भी उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों को पार्टी के साथ ही लामबंद रहने की अपील की, न कि अलग-अलग गुटों में बंटने की। उन्होंने कहा भी कि मतभेद के बजाय पार्टी की नीतियों के ही साथ रहें। नितिन नवीन ने अपनी मैराथन बैठकों के जरिये चुनावी शंखनाद किया था। अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में उन्होंने उन सभी खामियों को दूर करने की नसीहत दी था, जिनसे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ था। नितिन नवीन ने उन्हीं खामियों को दूर करके 2027 में जीत की नई इबारत लिखने का मंत्र संगठन और जनप्रतिनिधियों को दिया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें