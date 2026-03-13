लखनऊ में दोहरा संकट: LPG गैस की किल्लत, कोयले ने बदले तेवर; 80 प्रतिशत तक उछले दाम

लखनऊ में LPG गैस की किल्लत के बीच कोयले में भी ‘आग’ लग गई है। लोगों का कहना है कि कोयला भी 80 प्रतिशत तक महंगा मिल रहा है। गैस किल्लत के कोयला महंगा होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है।

राजधानी लखनऊ में रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत ने अब आम आदमी और व्यापारियों के चूल्हे ठंडे करने शुरू कर दिए हैं। आलम यह है कि गैस न मिलने के कारण लोग विकल्प के तौर पर कोयले की ओर मुड़े, तो वहां भी महंगाई ने झुलसा दिया। महज तीन दिनों के भीतर कोयले की कीमतों में 80 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे अब यहां के लोगों को दोहरा संकट झेलना पड़ रहा है।

आपकों बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी मंडलों में एलपीजी गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। तेल कंपनियों का सर्वर ठप होने से उपभोक्ताओं की भीड़ एजेंसियों पर लग रही है। दूसरी ओर कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से कोयले की भट्ठियां जगह-जगह फिर से धधकने लगी हैं। गोरखपुर में कालाबाजारी करने पर एजेंसी संचालक समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति लगभग सभी जिलों में बंद है। होटल-ढाबे, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की दुकानों पर असर पड़ा है। इसमें ठेले-खोमचा से लेकर बड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसका सर सहालग पर बी दिखने लगा है। संकट के चलते इंडक्शन और डीजल भट्ठियों की बिक्री बढ़ी है। वहीं छोटे स्ट्रीट वेंडर कारोबार बंद करने की कगार पर आ गए हैं। टिफिन सर्विस कारोबार प्रभावित है। मिड डे मील, मेस आदि में भी संकट गहराने लगा है। संकट की सबसे बड़ी वजह तेल कंपनियों के सर्वर का बैठ जाना बताया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ऑनलाइन बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह ठप है। कानपुर में जहां रोजाना 25 हजार बुकिंग होती थी, वहां अब मुश्किल से 5 हजार हो पा रही है। ब्रज और रुहेलखंड में स्ट्रीट फूड की 60% दुकानें बंद हो चुकी हैं। होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू से 80% आइटम गायब हैं।

बाजार का हाल: तीन दिन पहले: ₹40 से ₹50 प्रति किलो

आज (शुक्रवार): ₹70 से ₹80 प्रति किलो

दुकानदारों का दर्द: चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट चलाने वाले संतोष कुमार बताते हैं कि व्यावसायिक सिलेंडर (कामार्शियल सिलेंडर) बाजार से गायब है। काम जारी रखने के लिए मजबूरी में भट्ठी सुलगाई है, लेकिन अब कोयला भी ₹80 किलो मिल रहा है। यही हाल निशातगंज के दुकानदारों का भी है, जहां पत्थर कोयला अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है।