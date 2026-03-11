LPG गैस की किल्लत के बीच अयोध्या के राम रसोई में भंडारे का समय घटा, 15 हजार लोग रोज खाते हैं प्रसाद

LPG गैस किल्लत के बीच अयोध्या के राम रसोई में भंडारे का समय घट दिया है। इसके साथ अन्य निशुल्क भोजन संचालकों ने भी व्यवस्था को संकुचित कर दिया है। विकल्प की व्यवस्था में लगे हैं।

एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर हाहाकार मचा है। इसका असर अयोध्या के अमावा मंदिर के राम रसोई पर भी पड़ा है। यहां पर भंडारे का समय घटाया गया है। यहां करीब 15 हजार लोग प्रसाद खाते हैं। वहीं रामनगरी के अन्य निशुल्क भोजन संचालकों ने भी व्यवस्था को संकुचित कर दिया है। अब सभी वैकल्पिक ईंधन के माध्यम से व्यवस्था को बनाए रखने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। दूसरी तरफ गैस की उपलब्धता न होने के कारण बेसन के लड्डू विक्रेताओं के कारखाने बंद होने शुरू हो गए हैं।

दरअसल, रामधाम में कई जगहों पर श्रद्धालुओं और गरीब असहाय लोगों के लिए नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था वर्षों से चलाई जा रही है। जिनके जहां केवल गैस सिलेंडर से भोजन बनता था वह संचालक अब परेशान हैं। राम जन्मभूमि परिसर से सटे अमावा मंदिर में संचालित राम रसोई में नि।शुल्क भंडारे की व्यवस्था की समय सीमा को घटा दिया गया है।

प्रबंधक पवन कुमार बताते हैं कि उनके यहां प्रतिदिन लगभग 15 हजार लोग निःशुक्ल भोजन करते रहे हैं। लेकिन मंगलवार से गैस की उपलब्धता कम होने से इस समय भोजन अवधि में कटौती की गई है। लेकिन व्यवस्था को बंद नही किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी साढ़े 11 से एक बजे तक लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया है। दो दिनों से गैस की उपलब्धता के अनुसार भोजन बनवाया जा रहा है। अगर गुरुवार को पहले की तरह गैस सिलेंडर मिलेगा तो तीन समय भोजन बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी न किसी तरह से व्यवस्था को चलाया जाएगा खंडित नहीं किया जाएगा। बताते हैं कि वह वैकल्पिक ईंधन के माध्यम से भोजन बनवाने की व्यवस्था जल्द शुरू कर देंगे। जिससे सभी को पहले की तरह व्यवस्था मिल सकेगी।

वहीं मोदनवाल समाज के अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में दो सौ से अधिक बेसन लड्डू और पेड़ा विक्रेता हैं। इसमें ज्यादातर लोग स्वयं लड्डू इत्यादि बनाकर बेचने का काम करते हैं। इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया डेढ़ दशक पहले सभी दुकानदार कोयले और लकड़ी इत्यादि के माध्यम से लड्डू बनाने का कार्य करते थे लेकिन गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त हो जाने से सभी ने पुरानी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया।