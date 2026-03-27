LPG संकट के बीच गांव-कस्बों में फिर लौटा चूल्हों का दौर; मां की रसोई याद आई, फायदे बता रहे लोग

शिवदास की पत्नी काजल देवी बताती हैं कि गैस किल्लत ने दिनचर्या को बदल दिया है। घर में गैस कनेक्शन हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल सका है। ब्लैक में घरेलू गैस सिलेंडर काफी महंगा मिल रहा था। अब वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाने में जुट जाती हैं। पूरा परिवार इस दौरान साथ बैठकर खाना खा लेता है।

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ी कीमतों ने गांव-कस्बों में घरों की रसोई में पुराने दिनों की याद दिला दी है। वहां अब लोग मजबूरी में पारंपरिक मिट्टी के चूल्हों पर खाना पका रहे हैं। धुएं वाली रसोई वापस लौट आई है। हालांकि यह रसोई रियायती और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो रही है। आगरा में पिनाहट के बीहड़ का गांव क्योरी बीच का पुरा हो या फिर जयपुर हाइवे स्थित नगला कुर्रा (महुअर)। घरेलू गैस न मिलने के कारण चूल्हों पर खाना पकाना मजबूरी बन गया है। इंडक्शन चूल्हे बाजार में मिल नहीं रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी-उपले ही एकमात्र सहारा हैं। घरों में पुराने दिनों की याद ताजा हो गयी है। एक दौर था जब घर-घर में लकड़ी और उपलों वाले मिट्टी के चूल्हे जलते थे।

चूल्हे पर खाना पकाने के ये हैं फायदे मिट्टी के चूल्हे मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या तालाब के नीचे की गाद से तैयार किए जाते हैं। इसमें मजबूती के लिए गेहूं या धान का भूसा, रेत, और गोबर मिलाया जाता है। यह मिश्रण चूल्हे को उच्च ताप पर फटने से रोकता है और उसे टिकाऊ बनाता है। चिकनी मिट्टी पानी के साथ मिलकर अच्छी तरह बंधती है। पिनाहट का गांव क्योरी बीच का पुरा। यहां शिवदास के घर पर अब चूल्हे पर खाना बन रहा है। शिवदास की पत्नी काजल देवी बताती हैं कि गैस किल्लत ने दिनचर्या को बदल दिया है। घर में गैस कनेक्शन हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल सका है। ब्लैक में घरेलू गैस सिलेंडर काफी महंगा मिल रहा था। अब वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाने में जुट जाती हैं। पूरा परिवार इस दौरान साथ बैठकर खाना खा लेता है।

परिवार के लोग साथ खाना खाते हैं किरावली का गांव नगला कुर्रा (महुअर)। शांति किसान हैं। सुबह खेत पर जाना पड़ता है। गैस किल्लत ने परिवार में चूल्हा रसोई की वापसी कर दी है। लगातार लाइन में लगने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा है। शांति की पत्नी शीतल बताती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। घर में मिट्टी का चूल्हा था। उस पर ही अब खाना पक रहा है। बहू पूजा भी साथ दे रही है। परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं।