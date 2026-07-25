राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: 1000 कर्मचारियों की सैलरी अटकी, SBI की आपत्ति; फंसा पेच

ट्रस्ट ने एसबीआई को पत्र भेजकर अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और पूर्व अभियंता जगदीश आफले का नाम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है लेकिन SBI को जगदीश आफले के नाम पर आपत्ति है।कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, लेकिन जगदीश आफले ट्रस्टी नहीं हैं। इसी कानूनी बिंदु पर मामला अटक गया है।

Ram Mandir Employees Salary : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच खातों के संचालन को लेकर नया गतिरोध सामने आया है। ट्रस्ट की 6 जुलाई की बैठक में तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद खातों के संचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में बदलाव का निर्णय लिया गया था। इसके लिए ट्रस्ट ने एसबीआई को पत्र भेजकर अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और पूर्व अभियंता जगदीश आफले का नाम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल करने की सिफारिश की। एसबीआई को जगदीश आफले के नाम पर आपत्ति है।

हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी यह बदलाव लागू नहीं हो सका है। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट डीड के अनुसार खातों का संचालन केवल ट्रस्टी ही कर सकते हैं। कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, लेकिन जगदीश आफले ट्रस्टी नहीं हैं। इसी कानूनी बिंदु पर मामला अटक गया है और बैंक ने फिलहाल कानूनी राय लेना शुरू कर दिया है। तीर्थ क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार, इस गतिरोध का असर ट्रस्ट के वित्तीय संचालन पर भी पड़ रहा है। जून महीने के करीब 1000 कर्मचारियों का वेतन अब तक जारी नहीं हो पाया है और अन्य वित्तीय भुगतान प्रभावित है।

बुधवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि को एसबीआई के साथ इस पूरे मामले पर निर्णय लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। इसके बाद कृष्ण मोहन व गोविंद देवगिरि ने बैंक से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर, बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि एसबीआई नियमों व ट्रस्ट डीड का कड़ाई से पालन करता है, इसलिए निर्धारित पात्रता के बिना किसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाना आसान नहीं है।

आरोपों के बाद बदलाव -बिना जेब वाली भगवा पोशाक पहनना हुआ अनिवार्य

-गिनती के दौरान ट्रस्ट,एसबीआई और सुरक्षा एजेंसियों की त्रिस्तरीय निगरानी

-सुरक्षा व्यवस्था और एसओपी को और सख्त किया गया

-मामले की जांच के बाद निगरानी व्यवस्था में कई सुधार लागू किए गए

-अब एसबीआई के नियमित कर्मचारी ही गणना काम को दे रहे अंजाम

-धीरे-धीरे आउटसोर्स कर्मियों को गिनती के काम से किया जा रहा अलग

-गणना कक्ष में लगे कैमरे की पहुंच कंट्रोल रूम तक हुई

एसबीआई पर पहले क्या आरोप लगे थे -दान-पात्र की गिनती के दौरान एसओपी का पालन नहीं कराने के आरोप

-बिना जेब वाले विशेष कपड़ों के नियम का सख्ती से पालन नहीं

-सीसीटीवी आधारित निगरानी में कथित ढिलाई

-कर्मचारियों की तलाशी और बॉडी-स्कैनिंग में लापरवाही के आरोप

-दैनिक चढ़ावे के मिलान में देरी

-सुरक्षा प्रोटोकॉल और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश व्यवस्था पर सवाल