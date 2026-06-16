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राममंदिर चढ़ावा विवाद के बीच सख्त हुआ सिस्टम, पूर्व सैन्य अधिकारी को नोट गिनाई की कमान

Ajay Singh संवाददाता, अयोध्या
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राममंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर विवाद के बीच नोट गिनने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। तय किया गया है नोट गिनने का काम खत्म होने के बाद कर्मचारी 5 मिनट तक राम नाम का जप करेंगे। इसके बाद 10 मिनट व्यायाम कराया जा रहा है। जहां नोट गिनने का काम है वहां सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

राममंदिर चढ़ावा विवाद के बीच सख्त हुआ सिस्टम, पूर्व सैन्य अधिकारी को नोट गिनाई की कमान

राममंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर विवाद के बीच नोट गिनाई की व्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सख्त कर दिया गया है। इसकी कमान अब पूर्व सैन्य अधिकारी को सौंप दी गई है। दान के नोट गिनने का काम करने वाले कर्मचारियों से काम खत्म करने के बाद पांच मिनट राम नाम का जाप फिर दस मिनट व्यायाम करवाया जा रहा है। इसके साथ नोट गणना के कमरे में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है और उसे परिसर के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है।

चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने व्यव्स्था को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू करा दिए हैं। परिसर के सूत्र बताते हैं कि पूर्व सैन्य अधिकारी के सुझाव को धरातल पर उतार दिया गया है। नोट गिनने वाले कर्मचारी मुंह में कुछ रखे हैं कि नहीं इसका पता लगाने के लिए पांच मिनट का राम नाम का जाप कराया जा रहा है। इसके बाद वह कोई चीज शरीर में छुपा कर ले तो नहीं जा रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए 10 मिनट का व्यायाम भी कराया जा रहा है। इससे शरीर में कोई व्यक्ति कुछ ले जा रहा होगा तो शरीर झटकने से छिपाई चीज जमीन में गिर जाएगी। जानकार बताते हैं कि अभी तक गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही कंट्रोल करता था, अब सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। उसे परिसर के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। अब कक्ष के जिम्मेदार ही नहीं पुलिस अधिकारियों की नजर भी व्यवस्था पर होगी।

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अन्य बड़े मंदिरों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है ट्रस्ट

सूत्र बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब देश के बड़े मंदिरों में नोट गिनने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा है। जल्द उन व्यवस्थाओं को भी लागू किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। सूत्र बताते हैं कि नोट गिनने वाले कर्मचारी विशेष ड्रेस पहनकर ही प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसमें कोई जेब नहीं होगी। आने वाले दिनों में हर महीने चढ़ावे की रकम सार्वजनिक की जा सकती है।

राम मंदिर चढ़ावा मामला पहुंचा थाने

कभी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे ने रामजन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और आभूषणों में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है।

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर के दान-पात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और सिक्के चढ़ाए जाते रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन दान सामग्रियों के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की है, लेकिन कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर दान की रकम और आभूषणों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दान-पात्रों से निकाली गई धनराशि तथा सोने-चांदी के आभूषणों के लेखे-जोखे में हेराफेरी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति का गबन किया गया। प्रार्थना पत्र में कुछ ट्रस्ट पदाधिकारियों और कर्मचारियों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

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संतोष दुबे ने पुलिस से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने, आरोपितों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने तथा कथित रूप से गायब धनराशि, आभूषण और सिक्कों की बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि इस मामले से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पूरे प्रकरण की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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