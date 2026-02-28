Hindustan Hindi News
पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी के इन 415 गांवों के लिए खुशखबरी, ये आदेश हुआ जारी

Feb 28, 2026 11:56 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक ने पत्र के माध्यम से बताया कि डीएसी में ग्राम प्रधान पदेन अध्यक्ष और पंचायत सचिव सदस्य संयोजक होंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, स्वास्थ्य केंद्र या कृषि संस्थान के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ प्रतिनिधि और भारत नेट उद्यमी भी शामिल होंगे।

UP Panchayat Chunav: यूपी के गांवों में इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियां दिखने लगी हैं। भावी उम्मीदवार अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर तरह के दांव आजमा रहे हैं। उधर, चुनाव से पहले यूपी की 415 ग्राम पंचायतों के लिए एक खुशखबरी है। इनमें से 23 ग्राम पंचायतें गोरखपुर मंडल की हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में ‘ग्राम पंचायत डिजिटल एक्सेस समिति’ (डीएसी) के गठन के निर्देश जारी किए हैं। शासन की योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में एक समृद्ध ग्राम पंचायत विकसित किया जाएगा। समृद्ध ग्राम पंचायत दूरसंचार कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल सेवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। गोरखपुर मंडल की 23 ग्राम पंचायतें इस योजना में चयनित हुई हैं। इनमें गोरखपुर और महराजगंज में 7-7, देवरिया में 5 तथा कुशीनगर में 4 ग्राम पंचायतों में डीएसी का गठन होगा।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक अमित कुमार सिंह ने पत्र के माध्यम से बताया कि डीएसी समिति में ग्राम प्रधान पदेन अध्यक्ष तथा पंचायत सचिव सदस्य संयोजक होंगे। इसके अलावा विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, स्वास्थ्य केंद्र या कृषि संस्थान के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ प्रतिनिधि और भारत नेट उद्यमी को भी शामिल किया जाएगा। समिति ग्राम स्तर पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के उपयोग, डिजिटल साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देगी। उप निदेशक पंचायती राज हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि सभी पंचायती राज अधिकारियों को समिति के जल्द गठन करने के निर्देश दिए गए हैं।

गांवों में धीरे-धीरे बन रहा चुनावी माहौल

उधर, यूपी के गांवों में पंचायत चुनाव का माहौल धीरे-धीरे बन रहा है। कुछ गांवों में पोस्टर वार शुरू हो गया है। वर्तमान के साथ संभावित प्रत्याशी भी अपना पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी का संदेश दे रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

चुनाव के लिए अब तक आरक्षण जारी न होने और एसआईआर की कार्यवाही की समयावधि बढ़ने से ग्राम प्रधानों, भावी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का तनाव बढ़ा हुआ है। चुनाव समय से होंगे या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संशय के चलते ग्राम प्रधान और भावी प्रत्याशी खुलकर चुनावी हुंकार नहीं भर पा रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

