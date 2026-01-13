Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAmid preparations for UP Panchayat elections, action has been taken against 9 Gram Panchayat assistants in Basti
यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 9 पंचायत सहायकों पर ऐक्शन, ग्राम सभाओं में मची खलबली

यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 9 पंचायत सहायकों पर ऐक्शन, ग्राम सभाओं में मची खलबली

संक्षेप:

यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बस्ती जिले में जिले से खबर आ रही है कि बीडीाओ ने ऐक्शन लिया है। नौ ग्राम पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

Jan 13, 2026 08:02 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच बस्ती जिले में विकास खंड सल्टौआ में ओएसआर प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर बीडीओ अनिल यादव ने नौ पंचायत सहायकों का वेतन रोकने का कड़ा निर्देश दिया है। बीडीओ ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के निर्देशानुसार क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों और पंचायत सहायकों के लिए क्षमता संवर्धन के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रशिक्षण के दौरान अनुशासनहीनता और अनुपस्थिति मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुपस्थित रहने वालों में बंजरिया की पंचायत सहायक नीलम देवी, विशुनपुर के रवि कुमार, चेतरा की प्रियंका यादव, घुरहूपुर की रुपम सिंह, जगदीशपुर की विधि पांडेय, मझौआ खुर्द की पूजा, परसा दमया के सूरज कुमार, पिटाउट के इम्तियाज अहमद और सल्टौआ की रुपाली श्रीवास्तव शामिल हैं।

बीडीओ अनिल यादव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही के चलते इन सभी नौ पंचायत सहायकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले में 6.22% वोटरों की संख्या बढ़ी, पीछे रहे ये 2 ब्लॉक
ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव तैयारियों के बीच इन 2 PCS अफसरों को राज्य निर्वाचन आयोग में तैनाती

पंचायत सचिव संजीव कुमार को एडीओ की जिम्मेदारी

वहीं बाराबंकी जिले से खबर हे कि मसौली में एडीओ पंचायत जानकीराम जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके स्थान पर पंचायत सचिव संजीव कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने संजीव कुमार को बधाई दी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |