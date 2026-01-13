यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 9 पंचायत सहायकों पर ऐक्शन, ग्राम सभाओं में मची खलबली

संक्षेप: यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बस्ती जिले में जिले से खबर आ रही है कि बीडीाओ ने ऐक्शन लिया है। नौ ग्राम पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

यूपी में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच बस्ती जिले में विकास खंड सल्टौआ में ओएसआर प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर बीडीओ अनिल यादव ने नौ पंचायत सहायकों का वेतन रोकने का कड़ा निर्देश दिया है। बीडीओ ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के निर्देशानुसार क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों और पंचायत सहायकों के लिए क्षमता संवर्धन के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

प्रशिक्षण के दौरान अनुशासनहीनता और अनुपस्थिति मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुपस्थित रहने वालों में बंजरिया की पंचायत सहायक नीलम देवी, विशुनपुर के रवि कुमार, चेतरा की प्रियंका यादव, घुरहूपुर की रुपम सिंह, जगदीशपुर की विधि पांडेय, मझौआ खुर्द की पूजा, परसा दमया के सूरज कुमार, पिटाउट के इम्तियाज अहमद और सल्टौआ की रुपाली श्रीवास्तव शामिल हैं।

बीडीओ अनिल यादव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही के चलते इन सभी नौ पंचायत सहायकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।