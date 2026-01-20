Hindustan Hindi News
यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इन ग्राम पंचायतों में सामने आया लाखों का खेल, ऐक्शन शुरू

यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी चल रही है। गोंडा जिले में दो विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में शासनादेशों की अनदेखी कर लाखों रुपये के नियम विरुद्ध भुगतान किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

Jan 20, 2026 05:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच गोंडा जिले में दो विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में शासनादेशों की अनदेखी कर लाखों रुपये के नियम विरुद्ध भुगतान किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। परसपुर और छपिया ब्लॉक में तैनात नौ ग्राम पंचायत सचिवों ने पंचायत गेट-वे पोर्टल को दरकिनार कर अन्य माध्यमों से भुगतान किए जाने की पुष्टि होने के बाद डीपीआरओ ने कड़ा रुख अपनाया है। डीपीआरओ ने ऐक्शन लेते हुए सभी संबंधित सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

विभागीय जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यो के सापेक्ष भुगतान yशासन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पंचायत गेट-वे पोर्टल के माध्यम से न होकर अन्य रास्तों से किए गए। जबकि शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों में सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन अनिवार्य रूप से पंचायत गेट-वे पोर्टल से किए जाने के निर्देश हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित हो सके। इसके बावजूद संबंधित सचिवों ने नियमों की अनदेखी कर भुगतान किया गया। छपिया ब्लॉक में तैनात सचिव पवन कुमार ने बनकटवा ग्राम पंचायत में 12 किस्तों में 1.30 लाख रुपये, दिनेश प्रजापति ने इटैला बुजुर्ग में सात किस्तों में 78 हजार रुपये और विजय कुमार गौतम ने महराजगंज ग्रंट में छह किस्तों में 35 हजार रुपये का भुगतान किया गया।

वहीं परसपुर ब्लॉक में मनीष त्रिपाठी ने चरौहवा ग्राम पंचायत में छह किस्तों में 1.57 लाख रुपये और पूरे लाली में 6.26 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा जितेंद्र गुप्ता द्वारा परसपुर ग्राम पंचायत में 14 किस्तों में 1.25 लाख रुपये तथा मधईपुर कुर्मी ग्राम पंचायत में 66 किस्तों में 22.28 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वही, परसपुर ब्लॉक में तैनात सचिव उर्मिलेन्द्र विक्रम ने बसंतपुर आटा में 4.43 लाख व दुबाई में 2.26 लाख रुपये , सत्य प्रकाश यादव ने चंगेरी में 7. 16 लाख रुपये,विजय प्रकाश सिंह ने अकोहरी में 7.43 लाख रुपये, भौरीगंज में 2.62लाख रुपये व शिवगढ़ में 1.98 लाख रुपये और सुनील कुमार राम ने मोहना में 46 हजार रुपये व धमरैया ग्राम पंचायत में 22 हजार रुपये से अधिक धनराशि का नियमों के विपरीत भुगतान किए जाने की पुष्टि हुई है। पंचायत गेट-वे पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच 15 से अधिक ग्राम पंचायतों में भुगतान दर्शाया गया था, लेकिन जांच में कई मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं पाया गया।

डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सचिवों को तीन दिन में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

