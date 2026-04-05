एलपीजी संकट के बीच लखीमपुर में 108 सिलेंडर चोरी, गैस एजेंसी पर चोरों ने बोला धावा

एजेंसी मालिक ने बताया कि चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया और दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। शातिर चोरों ने गोदाम से 108 सिलिंडर चोरी कर लिए। चोरी हुए सिलिंडरों में 98 भरे हुए और 10 खाली थे। शनिवार की सुबह जब गैस एजेंसी के कर्मचारी काम पर आए, तो उन्होंने देखा कि गोदाम के गेट के ताले टूटे हुए हैं।

गैस संकट के बीच लखीमपुर खीरी के पलिया से एक ऐसी खबर आई, जिसने उपभोक्ताओं को भी टेंशन में डाल दिया। चोरों ने दुधवा रोड पर स्थित करुणा गैस एजेंसी के गोदाम को निशाना बनाते हुए 108 गैस सिलेंडर कर लिए। गायब हुए सिलेंडरों में 98 सिलेंडर भरे हुए थे, जबकि 10 खाली थे। इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों की चोरी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मोहम्मदी इलाके के गांव राजापुर बेनी मोहम्मदी निवासी अमित सिंह की पत्नी करुणा के नाम से मोहल्ला सिंघहिया दुधवा रोड स्थित गैस एजेंसी है। इसका गोदाम मकनपुर रोड पर बना हुआस है। जिस जगह यह गोदाम बना है, वह सूनसान इलाका है।

98 भरे हुए और 10 खाली गैस सिलेंडर ले गए चोर एजेंसी मालिक अमित सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया और दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। शातिर चोरों ने गोदाम से 108 सिलिंडर चोरी कर लिए। चोरी हुए सिलिंडरों में 98 भरे हुए और 10 खाली थे। शनिवार की सुबह जब गैस एजेंसी के कर्मचारी काम पर आए, तो उन्होंने देखा कि गोदाम के गेट के ताले टूटे हुए हैं। साथ ही नकब भी लगी हुई है। अंदर जाने पर पता चला कि सिलेंडरों का एक बड़ा हिस्सा वहां से गायब है। पर इसकी खबर पुलिस और एजेंसी मालिक को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।

चोरों की पूरी एक टीम ने एजेंसी पर बोला धावा चोरी के बाद गैस एजेंसी संचालक की सूचना पर पुलिस पहुंची पता चला कि चोरों ने बहुत ही योजना बनाकर इस काम को अंजाम दिया है। चूंकि 108 सिलेंडर उठाना और ले जाना किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसलिए शक है कि चोरों की एक पूरी टीम रही होगी और उन्होंने सिलेंडरों को ले जाने के लिए किसी बड़े ट्रक या गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। उधर एक साथ इतने सिलेंडर चोरी होने से गैस एजेंसी का काम ठप पड़ गया।