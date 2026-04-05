Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एलपीजी संकट के बीच लखीमपुर में 108 सिलेंडर चोरी, गैस एजेंसी पर चोरों ने बोला धावा

Apr 05, 2026 10:28 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, पलियाकलां (लखीमपुर)
share

एजेंसी मालिक ने बताया कि चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया और दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। शातिर चोरों ने गोदाम से 108 सिलिंडर चोरी कर लिए। चोरी हुए सिलिंडरों में 98 भरे हुए और 10 खाली थे। शनिवार की सुबह जब गैस एजेंसी के कर्मचारी काम पर आए, तो उन्होंने देखा कि गोदाम के गेट के ताले टूटे हुए हैं।

एलपीजी संकट के बीच लखीमपुर में 108 सिलेंडर चोरी, गैस एजेंसी पर चोरों ने बोला धावा

गैस संकट के बीच लखीमपुर खीरी के पलिया से एक ऐसी खबर आई, जिसने उपभोक्ताओं को भी टेंशन में डाल दिया। चोरों ने दुधवा रोड पर स्थित करुणा गैस एजेंसी के गोदाम को निशाना बनाते हुए 108 गैस सिलेंडर कर लिए। गायब हुए सिलेंडरों में 98 सिलेंडर भरे हुए थे, जबकि 10 खाली थे। इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों की चोरी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मोहम्मदी इलाके के गांव राजापुर बेनी मोहम्मदी निवासी अमित सिंह की पत्नी करुणा के नाम से मोहल्ला सिंघहिया दुधवा रोड स्थित गैस एजेंसी है। इसका गोदाम मकनपुर रोड पर बना हुआस है। जिस जगह यह गोदाम बना है, वह सूनसान इलाका है।

98 भरे हुए और 10 खाली गैस सिलेंडर ले गए चोर

एजेंसी मालिक अमित सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया और दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। शातिर चोरों ने गोदाम से 108 सिलिंडर चोरी कर लिए। चोरी हुए सिलिंडरों में 98 भरे हुए और 10 खाली थे। शनिवार की सुबह जब गैस एजेंसी के कर्मचारी काम पर आए, तो उन्होंने देखा कि गोदाम के गेट के ताले टूटे हुए हैं। साथ ही नकब भी लगी हुई है। अंदर जाने पर पता चला कि सिलेंडरों का एक बड़ा हिस्सा वहां से गायब है। पर इसकी खबर पुलिस और एजेंसी मालिक को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें:एलपीजी संकट में मुनाफाखोरी; गैस की दिक्कत के बीच इंडक्शन के दाम दोगुने
ये भी पढ़ें:एलपीजी संकट के बीच यूपी में बिजली की डिमांड बढ़ी, सोलर पैनल लगवाना भी हुआ महंगा

चोरों की पूरी एक टीम ने एजेंसी पर बोला धावा

चोरी के बाद गैस एजेंसी संचालक की सूचना पर पुलिस पहुंची पता चला कि चोरों ने बहुत ही योजना बनाकर इस काम को अंजाम दिया है। चूंकि 108 सिलेंडर उठाना और ले जाना किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसलिए शक है कि चोरों की एक पूरी टीम रही होगी और उन्होंने सिलेंडरों को ले जाने के लिए किसी बड़े ट्रक या गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। उधर एक साथ इतने सिलेंडर चोरी होने से गैस एजेंसी का काम ठप पड़ गया।

ये भी पढ़ें:गोबर गैस प्लांट लगा LPG संकट से लड़ेगी सरकार, योगी का आदेश- मिशन मोड में काम करो

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

पुलिस अब गोदाम के आसपास और दुधवा रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज देख रही है ताकि चोरों की गाड़ी का नंबर या उनका कोई सुराग मिल सके। पुलिस को अंदेशा है कि यह किसी ऐसे गैंग का काम है जो पहले भी इस तरह की चोरियां करता रहा है। पलिया थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीमें चोरों की तलाश में जुटी हैं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।