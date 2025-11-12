अयोध्या में हाई अलर्ट के बीच लावारिस बैग से सनसनी, बम डिस्पोजल टीम के साथ पहुंचे अफसर

संक्षेप: दिल्ली में ब्लास्ट के बीच रामनगरी अयोध्या में सर्किट हाउस के समीप रोडवेज बस स्टैंड के पास एक लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। हाई अलर्ट होने से सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं।

दिल्ली में ब्लास्ट के बीच रामनगरी अयोध्या में सर्किट हाउस के समीप रोडवेज बस स्टैंड के पास एक लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। हाई अलर्ट होने से सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं। कोतवाली नगर क्षेत्र के बस स्टॉप पर करीब दो घंटे से एक काला बैग एक ही जगह पड़ा देख स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही अयोध्या पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। हालांकि बैग खुलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। बैग से मिले सामान को देखने के बाद इसे किसी महिला का बताया जा रहा है।

घटना रोडवेज बस स्टॉप के पास की है। यहीं पर अयोध्या का अति संवेदनशील सर्किट हाउस और एसपी सिटी का आवास भी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय एक संदिग्ध बैग यहां पड़ा देखा गया। सामान्यतः यात्री अपने सामान के साथ आते-जाते रहते हैं, लेकिन जब बैग को करीब दो घंटे तक किसी ने नहीं उठाया तो यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों को शक हुआ। दिल्ली ब्लॉस्ट की खबरें लोगों को दिमाग में तैर गईं। इससे किसी ने उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। अयोध्या में पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में हुई आतंकी घटना के मद्देनजर अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी को गंभीरता से लिया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल कोतवाली नगर पुलिस और कई अफसर मौके पर पहुंचे। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ देर में ही बम डिस्पोजल टीम भी मौके पर पहुंच गई। बम डिस्पोजल टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ बैग की जांच शुरू की।