सचेत और सजग रहने की जरूरत, CJP प्रोटेस्ट के बीच मायावती ने BSP वर्कर्स को किया आगाह

बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि अपनी पार्टी के लोगों को सचेत और सजग रहने की जरूरत है। इस गर्म मुद्दे को भुनाने के लिए विशेषकर विरोधी पार्टियों में सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त होड़ लगी हुई है। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव टकराव की परिस्थिति हिंसक होकर किसी न किसी रूप में राज्यों में भी फैल रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह किया है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मायावती ने लिखा कि अपनी पार्टी के लोगों को सचेत और सजग रहने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि इस गर्म मुद्दे को भुनाने के लिए विशेषकर विरोधी पार्टियों में सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त होड़ लगी हुई है। इससे भी सरकार और विपक्ष के बीच तनाव और टकराव की भी परिस्थिति हिंसक होकर किसी न किसी रूप में राज्यों में भी फैल रही है।

‘एक्स’ पर पोस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा- ‘देश में नीट-यूजी सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपरलीक व उसके उपरान्त परीक्षार्थियों द्वारा होने वाली आत्महत्याओं से उपजे छात्र-छात्राओं/युवाओं के ’कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आन्दोलन के नई दिल्ली जन्तर-मन्तर में लगातार जारी शान्तिपूर्ण धरना को हालाँकि लोगों की व्यापक सहानुभूति हासिल है, किन्तु सरकारी जवाबदेही के रूप में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उनकी ज़िद्दी माँग को लेकर विपक्ष व सरकार दोनों के बीच ज़बरदस्त राजनीति का बाज़ार काफी गर्म है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में ज़रूरी व्यापक सुधार का असली मुद्दा ही कहीं लुप्त ना हो जाये?’

बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा-‘वैसे इस गर्म मुद्दे को भुनाने हेतु विशेषकर विरोधी पार्टियों में सड़क से लेकर संसद तक में ज़बरदस्त होड़ लगी हुई है, उससे भी सरकार व विपक्ष के बीच तनाव व टकराव की भी परिस्थिति हिंसक होकर किसी न किसी रूप में राज्यों में भी फैल रही है, जिससे अपनी पार्टी के लोगों को सचेत व सजग रहने की सलाह। इस प्रकार इस मुद्दे का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो जाने के साथ ही जन्तर-मन्तर में आन्दोलनकारियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाईयों ने स्थिति को और अधिक गर्म व गंभीर बना दिया है। इस भारी तनाव व टकरावपूर्ण स्थिति के कारण संसद का वर्तमान मानसून सत्र अभी तक एक दिन भी सही व सुचारू रूप से नहीं चल पाया है, जिससे देश व जनहित के और भी अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही एक प्रकार से रुक सी गयी है।’