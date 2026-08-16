UP Weather: यूपी में मॉनसून फिर ऐक्टिव, रिंगबांध पर सरयू से तेज कटान, भारी बारिश का अलर्ट

सरयू नदी ने मोजपुर रिंगबांध के पास शनिवार रात तेज कटान शुरू कर दी। इसे लेकर लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधर, मौसम विभाग ने 16 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर ऐक्टिव नजर आ रहा है। इस बीच बस्ती से खबर है कि सरयू नदी ने मोजपुर रिंगबांध के पास शनिवार रात तेज कटान शुरू कर दी। कटान की रफ्तार तेज होने से रिंगबांध पर खतरा मंडराने लगा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए बाढ़ कार्य खंड प्रथम ने मजदूरों की पूरी टीम मौके पर उतार दी। मजदूरों ने रात में तेजी से बांध बचाव का काम किया। कटान को देखकर ग्रामीणों में डर की स्थिति बन गई है। हालांकि शनिवार देर रात तक बांध की कटान को पूरी तरह से रोक कर बांध कर सुरक्षित कर लिया गया। उधर, मौसम विभाग ने 16 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वानुमान है कि प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक 16 अगस्त को गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक 17 अगस्त को श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडरकरनगर, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है।

इसी तरह 18 अगस्त को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है।