अमेठी के हिमांशु ने साइकिल से की चार धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की 15,000 किमी यात्रा

संक्षेप: गौरीगंज के बसंतपुर गांव के निवासी हिमांशु सिंह ने 159 दिनों में साइकिल पर 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अयोध्या से शुरू हुई इस यात्रा को उन्होंने दीपावली पर पूरा किया, जिसका लक्ष्य अब गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना है।

Thu, 6 Nov 2025 09:17 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, अमेठी। चिन्तामणि मिश्र
आस्था, साहस और संकल्प की मिसाल बने यूपी के जिले अमेठी के युवा हिमांशु सिंह ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिस पर पूरा जनपद गर्व कर रहा है। गौरीगंज ब्लॉक के बसंतपुर गांव के निवासी हिमांशु सिंह पुत्र हंसराज सिंह ने सिर्फ साइकिल के सहारे 159 दिनों में 15,000 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर भारत की आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया।

हिमांशु ने अपनी यात्रा की शुरुआत इसी साल 14 मई को प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या से की थी। दीपावली के पावन अवसर पर वापस अयोध्या लौटकर इसे संपन्न किया। इस साहसिक यात्रा के दौरान उन्होंने पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्री तटों से गुजरते हुए कई राज्यों को पार किया। यह यात्रा न केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा थी, बल्कि दृढ़ निश्चय और भक्ति का अद्भुत उदाहरण भी रही।

जुनून को हर कोई कर रहा है सलाम

हिमांशु की इस उपलब्धि की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक हो रही है। लोग उन्हें अमेठी का गौरव बता रहे हैं।घर वापसी पर ग्राम बसंतपुर में उनका गाजे-बाजे, पुष्पवर्षा और “जय श्रीराम” के नारों के बीच भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने हिमांशु का सम्मान करते हुए कहा कि उन्होंने अमेठी का मान पूरे देश में बढ़ाया है।

गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना लक्ष्य

हिमांशु अब इस यात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि श्रद्धा, साहस और संकल्प की सीमाएं लांघने का प्रतीक है।